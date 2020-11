Nicolás Maduro aseveró este miércoles que le “indigna” que la oposición que participará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre busque votos con el “sufrimiento del pueblo” a pesar de las protestas por servicios básicos y bajos salarios en toda la nación, y reiteró que Pdvsa “no está quebrada sino bloqueada” por EEUU.

“He visto a líderes de la oposición cayendo en la demagogia. Claudio Fermín has caído en la demagogia, también Henry Falcón, Bernabé Gutiérrez. Pdvsa no está quebrada, está bloqueada y esa es la verdad. Pretenden aprovecharse del sufrimiento del país para buscar votos. La industria no está quebrada, están quebrados ustedes como demagogos. Nuestros candidatos deben ir a la calle a decir la verdad. A Timoteo Zambrano también lo veo en ese plan y partidos políticos de la oposición buscando votos con el sufrimiento del pueblo, y me indigna eso”, afirmó Maduro por VTV en la jornada de miércoles productivo.

Por otra parte, envió saludos a los habitantes de Maracaibo, sin hacer mención a las afectaciones por las lluvias. “Yo no me quedo en la queja. Me quedo en la denuncia contra el imperialismo que nos ha bloqueado. Hoy es el día de la Virgen de la Chiquinquira o Chinita querida, que me salvó la vida del atentado contra mi vida el 4 de agosto de 2018 el que Donald Trump dio la orden de matarme con unos drones y casi lo logra. Le doy al pueblo de Maracaibo mis saludos (sin hacer ninguna mención a inundaciones y afectados por lluvias en Zulia o Táchira)”.

“Saludo a todos los educadores, a los trabajadores de la educación. Le abriremos camino a los nuevos tiempos venezolanos. Nuestra comunidad escolar resiste a los ataques imperiales. A partir del próximo año, el 12 de marzo será el día de la alimentación en Venezuela por ser el día de nacimiento de los Clap. Seguimos en resistencia y seguimos en batalla”, concluyó.