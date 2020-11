Nicolás Maduro aseveró este miércoles que EEUU está lidiando con el “problema” de sus elecciones presidenciales, mientras que se preguntó dónde está el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en torno a este tema.

“EEUU está lidiando con el problema de sus elecciones, ¿dónde está Luis Almagro?. ¿Dónde está la UE?. Estamos pendiente desde la noche de ayer, la madrugada de hoy, del sorprendente proceso electoral de EEUU. No nos metemos en asuntos internos de ningún país, pero vemos como ellos lanzan comunicados sobre procesos electorales en otros países”, expresó Maduro por VTV.

En ese contexto, reiteró que “no aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos de nuestro país, y repudiamos cualquier acto para inmiscuirse en los asuntos internos, así como EEUU está resolviendo su rollo electoral, nosotros los venezolanos en paz sabemos resolver nuestros asuntos internos, nuestros problemas sociales, nuestras diferencias las resolvemos en paz”.

“Vamos a reconocer todos los resultados (de las elecciones de diciembre). Hemos pasado por referendos revocatorios, elecciones presidenciales, de gobernadores, de alcaldesas, elecciones de Asamblea Nacional. Las sanciones son contra el pueblo de Venezuela y el desbloqueo del país depende de nosotros, de nuestro trabajo”, acotó.

Finalmente, Maduro envió un mensaje al ex futbolista argentino Diego Maradona. “Nos informan que el pibe de oro, Digo Armando Maradona fue operado y ha salido bien. Recupérate tranquilo, aquí en Venezuela te esperamos, nos haces falta Diego. Seguimos pendiente de EEUU, no nos metemos en sus asuntos internos y queremos que ellos no se metan en nuestros asuntos internos”.