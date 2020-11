Nicolás Maduro aseguró este jueves que darán un “golpe” económico y “no se quedarán” de brazos cruzados, declaraciones dadas cuando el valor del dólar, moneda referencia en los precios que se utilizan en la economía venezolana, cerró en un millón 85 mil bolívares en el mercado paralelo, y el oficial del BCV en Bs. 974.184,26.

“Vamos victoriosos, no tengan ninguna duda, que nadie dude de los caminos que hemos tomado. Por eso siempre saludamos diciendo ‘independencia o nada’, ellos son la nada, los que llaman a sanciones, que llaman a intervención militar, que crean gobiernos fantasiosos, ellos han sido, son y serán por siempre la nada, la falsa ilusión. Nosotros hemos tomado el camino que se había que tomar, y ese camino lo vamos a seguir construyendo. Daremos un golpe económico, no nos quedamos de brazos cruzados”, afirmó Maduro en un acto por el bicentenario del tratado de armisticio y regulación de la guerra en cadena nacional.

Sobre las parlamentarias y los debates televisivos sostuvo que “la batalla permanente de ideas es muy importante con debates como el de hoy entre Gobierno y oposición. Venezuela tiene la oportunidad cada cinco años de renovar su poder Legislativo. Hay muchas cosas que cambiar y mejorar en el poder Judicial, igual en la Contraloría para la lucha contra la corrupción. No será Donald Trump la que elija los diputados, ni la UE, ni nadie del extranjero, sino será el pueblo quien renovará el poder Legislativo de la nación”.

“Los venezolanos, aunque no conozcamos en detalle los hechos históricos, cuando los escuchamos decimos que ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos porque no nos arrodillamos ante ningún imperio, ya sabemos de dónde viene nuestra rebeldía. No solo hay que saber de dónde viene esa energía que nos mantiene en batalla, sino hay que conocer en profundidad la historia”, acotó.

Insistió en que se debe enseñar más la materia de historia de Venezuela. “Chávez cambió todos los paradigmas, lo cambió todo, los paradigmas que se ocultaban de la historia de Bolívar. Además abrió nuestros ojos. Nos enseñó a valorar la historia en la lucha para el presente. Nos falta mucho por conocer, mucho por estudiar. Debe haber un ejercicio permanente de la enseñanza de la historia. Para nosotros la historia debe ser esencia de la lucha ideológica”.

“Cada uno de nosotros lo que está es cumpliendo su papel en un gran guión de la historia larga de Venezuela por su felicidad. Estamos haciendo gestiones para que el canciller Jorge Arreaza y la presidenta de Telesur asistan al entierro y ofrendas a nuestro gran hermano Diego Armando Maradona, ha sido un golpe colosal. Sentí un amor de hermano con Maradona, y cuanto nos ayudó Maradona y lo dije ayer. Hace años nos dijo que nos iba a ayudar a vencer el bloqueo, a comprar alimentos de manera secreta en el mundo, hasta ahí nos ayudaba Diego”, concluyó.