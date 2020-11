Nicolás Maduro confirmó este domingo cuatro semanas de cuarentena flexibilizada durante todo el mes de diciembre, según informó VTV.

“A partir de este lunes 30 de noviembre arrancan cuatro semanas de flexibilización con seguridad en 53 sectores económicos del país. Flexibilización segura con tapaboca, con gel, alcohol, distanciamiento necesario”.

Maduro pidió a los venezolanos no relajar las medidas de prevención en estas navidades. “La gente tiende a mantener la cañandonga, hago llamado a cuidar su salud, vamos a divertirnos de otra forma de manera segura”.

También anunció el levantamiento del toque de queda en los municipios fronterizos con Colombia y Brasil.

Reiteró, sin pruebas, que el llamado sistema 7+7 «ha demostrado que funciona», asegurando que las cifras reales de contagios y muertes ha descendido en comparación con países vecinos. Agregó que el 95% de los casos se han recuperado «gracias a los tratamientos gratuitos del Estado venezolano».

También fustigó a los venezolanos por no haber respetado la cuarentena radical esta semana. «Mucha gente salió a la calle sin respetar las medidas sanitarias. No ha sido fácil la semana. El país está en nivel muy alto de actividad social económica y comercial. Lo que hemos conocido como cuarentena radical no ha sido el caso de esta semana”, reclamó.

“Si lo pensamos bien, el 7+7 será retomado en el mes de enero con fuerza, con disciplina y conciencia. Estamos en el medio de la pandemia y no quiero hacer falsas expectativas. Que nadie se deje engañar, la pandemia está vivita y coleando en el mundo”.

Frases de Maduro

– “Le hemos salvado la vida a muchas personas, está comprobado científicamente en esta batalla de la pandemia, para mostrarla al mundo y dejársela a las generaciones futuras por si les toca sufrir nuevas pandemias”.

– “Puedo decir, hoy tenemos un Sistema Público de Salud más poderoso, mejor activado, mejor coordinado, con mayor calidad gracias a los médicos, médicas, enfermeros y personal sanitario, gracia a todos ellos”.