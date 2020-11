Nicolás Maduro, a través de Cadena Nacional anunció que a partir de este lunes 30 de noviembre comienza la flexibilización en el país hasta principios de enero, donde se retomará nuevamente el esquema de 7×7 «con más fuerza».

Maduro anunció que, tras tomar tomas las medidas de bioseguridad necesarias en diciembre, enero volverá a manejar el esquema intercalado de una semana de cuarentena radical y otra de flexibilidad. También notificó que comenzarán a aplicarse desde este semana, operaciones aéreas en los aeropuertos de Maiquetía, Maracaibo, Maracay, Valencia, Porlamar y Los Roques, así como la reactivación del transporte en terminales terrestres y por empresas de ferrys, reseñó El Pitazo.

“El método 7 + 7 cumplió el objetivo de reactivar los sectores económicos sin presentar un incremento de contagios” destacó el líder oficialista; sin embargo, este formato no es viable en todos los sectores, el presidente de Coindustria, Adán Celis destacó que esa metodología no tenía cabida en el sector industrial y no era la más viable para reanudar operaciones.

Entre las medidas tomadas para la flexibilización parcial, se encuentra el levantamiento del toque de queda en los municipios fronterizos del país, donde podrán retormar las actividades comerciales en el margen de las normas de bioseguridad necesarias. Respecto a los venezolanos que ingresen al país, deberán cumplir dos semanas de aislamiento en los Puntos de Atención Social Integral.

Es importante destacar que especialistas como el Doctor Julio Castro, aseguran que las medidas de este mes pueden impulsar el nivel de contagio del virus; especialistas proyectan un aumento de casos para inicios de 2021, mientras que las medidas de bioseguridad deberán seguirse implementando hasta principios de 2022.

Por otra parte, Maduro también anunció que habilitaría un número presidencial con disponibilidad en Whatsapp y Telegram al fin de tener una vía para comunicarse con quien necesite de su apoyo.

«¡Ajá Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el número #04262168871. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela». Indicó en su cuenta de Twitter.