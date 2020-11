El diputado Luis Florido (UNT – Lara) advirtió este viernes a las autoridades de la Federación Rusa sobre la inconstitucionalidad de la Ley Antibloqueo al no haber sido aprobada por la Asamblea Nacional. Esto, tras la visita de Delcy Rodríguez a Moscú para invitar a empresarios rusos a invertir en Venezuela.

«La Asamblea Nacional Constituyente no ha sido reconocida casi por ningún país del mundo. No tiene la legitimidad para hacer leyes, porque su facultad constitucional es diseñar, exclusivamente, una Constitución y no fue lo que hicieron, lo que intentaron fue usurpar las facultades de la Asamblea Nacional».

Florido hizo también un llamado a las autoridades, empresarios e inversionistas de Rusia a hacer caso omiso a lo propuesto por Rodríguez debido a que, a su juicio, «les perjudicaría» hacer cualquier inversión en el país.

El ahora dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT) aseveró que la Asamblea Nacional está de acuerdo con que se hagan inversiones en Venezuela, pero en el marco de la legalidad de la cual «carece Nicolás Maduro y sus personeros».

Por último, Florido resaltó que hasta tanto no se elija un nuevo Parlamento en Venezuela, con unas elecciones justas, libres y verificables y no la farsa convocada para el 6 de diciembre, la Asamblea Nacional legítima continuará vigente y es la única con competencia legislativa en el país.