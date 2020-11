El Comisionado Presidencial/AN y ex preso político, Leopoldo López, se reunió este jueves con la diáspora venezolana en Madrid ante quienes aseguró que estando unidos y organizados los venezolanos “serán más fuertes” y las acciones serán más contundentes, y reiteró que la Consulta Popular es clave en la ruta a las elecciones presidenciales libres.

“Es hora de la unidad. Unidad de los sectores políticos democráticos, unidad de la sociedad civil y también la unidad de los países que nos han ayudado. Unidad por la libertad, por las elecciones libres, unidad para atender la tragedia humanitaria que vive Venezuela”, afirmó López.

El Comisionado agradeció a los representantes de todos los sectores presentes en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid: líderes políticos, miembros de ONG, gremios y sociedad civil. “Aquellos que salen, cinco millones y medio que lo han hecho, saben que no es fácil como ha tocado a muchos de ustedes. Sigamos adelante, sigamos en esta pelea, nos ha tocado difícil, nadie dijo que iba a ser sencillo y tenemos aquí un espíritu unitario que yo quiero reconocer, agradezco a todas las organizaciones que hoy están aquí presentes les quiero decir de corazón que nosotros en Venezuela estamos articulados, estamos unidos ante todas las dificultades”.

Leopoldo López se refirió a la Consulta Popular y a los objetivos que se deben lograr. “En cinco semanas los venezolanos tenemos el reto de alzar la voz dentro y fuera del país en la consulta popular. Debemos organizarnos, motivar y participar para poder aumentar la presión sobre la dictadura, legitimar, a través del respaldo de los venezolanos, mecanismos de presión necesarios para lograr la libertad; y avanzar en la ruta de elecciones presidenciales y parlamentarias libres con el reconocimiento de la comunidad internacional”.

Aseguró que todos los venezolanos, “no importa en donde nos encontremos, debemos ser una herramienta poderosa para la organización, para la comunicación, para visibilizar ante el mundo el drama que vive nuestro país”.

“No pueden vencer a quien no se rinde. No nos vamos a rendir y vamos a seguir adelante y vamos a seguir insistiendo. Y si no nos salió esta vez seguiremos para la próxima. Que no nos diga nadie que dejemos de luchar, que no nos diga nuestro corazón que nos rindamos, porque el que se cansa pierde. Y nosotros no vamos a perder esta lucha. Y no la vamos a perder porque lo que tenemos que ganar no es para nosotros, es para millones de venezolanos que se merecen que nosotros, que podemos dar la pelea, la demos por esos venezolanos que hoy están sufriendo que hoy no tienen qué comer, que no tienen cómo curar a sus enfermos, que solo tienen el sueño de salir de Venezuela como la única esperanza de buscar un destino”, concluyó.

Nota de prensa