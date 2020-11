El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, aseguró en una entrevista a NTN24 que estuvo muy impactado cuando a su esposa y madre las desnudaron mientras él estuvo en la cárcel de Ramo Verde, centro donde estuvo hasta 2017 cuando recibió prisión domiciliaria.

«Cuando desnudaron a mi esposa a mi madre, frente a mi hija, mí eso me impactó mucho y generó que me cargara de mucha ira y no pude dormir por varias semanas», explicó López.

Precisó que 10 días después de ese episodio, «entendí que eso que yo sentía, era precisamente lo que quería la dictadura que yo sintiera, porque el odio y el resentimiento es algo que nos debilita, y probablemente la persona a la que tu odias o resientes no lo siente y te está ganando la pelea».

López se encuentra en España luego de haber escapado a finales de octubre de la Embajada española, donde se mantuvo por casi un año y medio tras el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.

El líder opositor ya se ha reunido con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.