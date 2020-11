La gobernadora del Táchira Laidy Gómez reiteró esta semana que no participará en la consulta popular promovida por Juan Guaidó, aunque no denigrará de ella. Dijo además que votará en las parlamentarias del 6 de diciembre porque no desea regalarle su voto «ni a Nicolás Maduro ni al Psuv».

Así lo recoge la siguiente nota del diario La Nación del Táchira.

“Mirar las realidades sociales que tiene el pueblo venezolano, es la recomendación que les puedo dar a quienes andan promoviendo candidaturas y simulacros electorales de cara a los comicios del próximo 6 de diciembre, así como aquellos que tienen como alternativa la consulta, el mejor casa a casa que pueden hacer”.

Así lo afirmó la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez quien indicó que frente a la devastadora crisis social, económica, política y de salud que tiene el país lo más efectivo es tocar la puerta para ayudar a la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad, “hecho que hoy está siendo desconocido por muchos sectores políticos”.

Los medios de participación política –aseveró- se desarrollan y se ejercen porque es un instrumento para que el pueblo pueda manifestar su descontento frente a este régimen que tiene en calamidad colectiva a la población venezolana, “pero estas iniciativas tienen que generar propuestas”.

“Respeto los medios de participación política, la sociedad escogerá, algunos participarán por la vía electoral, otros por la consulta, no hay que señalar a ningún sector porque el pueblo está desesperado y por algún medio se expresará”, señaló Gómez.

En medio de la crisis-insistió- lo mejor es no quedarse en la casa y salir a materializar el descontento que se tiene frente a las pésimas políticas del actual gobierno.

“Más allá de la decisión que pueda tomar la población, esta crisis social, económica y sobre todo de emergencia que tenemos en el Táchira por las lluvias debe llamar a los políticos a mirar las necesidades que tienen las familias afectadas por las vaguadas”, manifestó.

No dirijo ni soy jefe de campaña – aseguró – pero como tachirense sé que es una conducta cívica no regalar el voto, “mi voto ni se lo regalo a Maduro ni mucho menos al PSUV, mi voto lo voy a defender”.

“Yo a través del voto voy a defender mi derecho cívico al sufragio, no participaré en la consulta, pero no voy a satanizar ni agredir a sus promotores”, puntualizó la mandataria tachirense.

Reiteró su llamado a los sectores políticos del país a que más allá del tema electoral, vean las realidades que viven a diario los ciudadanos y se hagan propuestas concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los venezolanos.