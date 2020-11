El secretario general de Tupamaro, José Pinto, aseguró este martes que hay “revolucionarios” que abrieron una cuenta en un banco de Panamá por 700.000 dólares, y sostuvo que es “bueno que investiguen” esos hechos.

“Hay personas que vengo siguiendo que abrieron una cuenta en Panamá por 700.000 dólares en un banco de Panamá a nombre de dos personas, funge de revolucionario y fue sancionado por el imperio genocida, es bueno que investiguen para que la verdad salga a flote y caigan el traidor”, posteó Pinto en su cuenta Twitter.

Además pidió al fiscal oficialista, Tarek William Saab que se aboque a investigaciones. “Los robos en las empresas de transporte del Estado tiene nombre y apellidos, sociedad de cómplices que buscan justificar con donaciones a supuestos tupamaro desfalcando la nación, porque el fiscal no averigua de estos hechos, son los mismos del falso positivo contra mí, alerta”.

“Todo esto debo aclararlo ya que los señalamientos o críticas debe hacerse en el marco del respeto, las críticas y autocrítica debe hacerse con métodos y estilo revolucionario, la dialéctica es necesaria ya que tenemos contradicciones y el PCV ha marcado pauta importante. Ojo”, concluyó.

Un día antes, Pinto pidió un “juicio justo” con derecho a la defensa. “Yo le apuesto a los detractores que nunca lograrán incriminarme en hechos por el cuál me mantienen en prisión, exijo un juicio público dónde me den el legítimo derecho a la defensa, en la cuarta república nunca me demostraron nada por eso me liberaban y me volvían a detener. Ojo”.

