La doctora en sociología y miembro del comité organizador de la Consulta Popular, Isabel Pereira Pizani, asegura que la única alternativa viable para enfrentar a Nicolás Maduro es la Consulta Popular que se realizará del 5 al 12 de diciembre.

«Las otras opciones como una intervención militar, la negociación y la idea de tener elecciones libres han perdido vigencia. La Consulta Popular es el camino a seguir y requiere una unidad mayor a todas estas opciones. El gobierno no ha tenido intención de ceder, de hacer cambios, de dar pie a una salida negociada porque solo quiere consolidar el control dentro del país. Una negociación con el régimen no tiene sentido», dijo a ND vía telefónica.

«La otra vía son las elecciones pero todo el país sabe que no hay condiciones. Con un CNE y un TSJ fraudulentos, con partidos expropiados por el régimen porque Maduro construyó una oposición a su medida, que le sea favorable… ante este escenario, surge la consulta como manifestación de la voluntad popular. Esta es una poderosa arma para avanzar hacia unas elecciones limpias y libres».

Sin embargo, destacó que este no es el único ni el último recurso para salir de Maduro, pero sí es el «más importante» que tenemos los venezolanos ahora. «La consulta permitirá que la población exprese su voluntad, porque a pesar de que la mayoría de los venezolanos rechaza al régimen, hay que tener constancia clara y precisa sobre cuál es la actitud. Este es un instrumento para reforzar el apoyo externo y lograr la unidad interna en torno al objetivo principal que es llegar a elecciones».

Explicó que junto a los demás miembros del comité han estudiado críticas al proceso. «Pero, agregó, «no hay razón alguna para que la población se niegue. En medio de la crisis y el agotamiento de las salidas, la Consulta es una obligación ciudadana. Participar es una responsabilidad moral de los ciudadanos. No podemos dejar que los niños se sigan muriendo de hambre, perder la oportunidad de tener empresas que produzcan empleos y salarios. Tenemos que rescatar nuestros hospitales, tenemos que conseguir la forma de tener seguridad y que la vida de todos no esté en peligro; mientras el gobierno está desentendido de la crisis».

«La Consulta Popular es un punto y un llamado de atención y debemos estar unidos y plantear que a partir de la expresión popular lograremos los objetivos».

Es un día para ser responsables con el país

Pereira detalló que las preguntas a la consulta han sido modificadas para que la gente pudiera responderlas sin problemas, se trataron de hacer más sencillas. Adelantó que esta semana anunciarán los cambios definitivos. Sobre el financiamiento, afirmó que ningún miembro del comité recibe pago alguno. «Todos los que trabajamos lo hacemos ad honorem. Todo el personal trabaja por voluntad propia, los únicos recursos que se han usado han sido para soluciones tecnológicas. No hay honorarios, ni personal contratado y todo ha marchado por la voluntad de los venezolanos».

Sobre lo que hará la Administración de Maduro para intentar «sabotear el proceso», la socióloga aseguró que han evaluado todas las posibilidades e indicó que los próximos días comunicarán al país las diferentes vías para sortear estos obstáculos. Asimismo, refirió al papel que juega dentro del comité y dijo que hay todo un trabajo de acompañamiento tecnológico para que los 6 millones de venezolanos que están en el exterior puedan participar.

«Yo trabajo con la diáspora. Son 6 millones de personas que están completamente organizadas y que participarán en todos los países. Los venezolanos ese día deben ponerse de pie y asumir que el camino para lograr la libertad estará más cerca si contamos con el respaldo del mundo entero. El día siguiente a la Consulta es un día de unidad, pero no de fiesta. Debe ser un día de responsabilización».

Enfatizó que el voto virtual es fundamental y agregó que se están preparando manuales para que las personas sepan cómo van a poder expresar su voluntad desde sus casas.

Al ser consultada sobre si cree que el venezolano está preparado a vivir en una sociedad sustentada en la responsabilidad individual, tras 21 años de populismo y autoritarismo, Pereira respondió con un rotundo «por supuesto».

«El ciudadano venezolano ya vivió lo que es depender de un Estado que se convierte en una dictadura, en una autocracia. Nosotros ya sabemos que es el socialismo, que lleva a la ruina y a la miseria, a la destrucción de nuestras riquezas, a la falta de posibilidad de desarrollarnos como país. Estamos seguros de que Venezuela ha sido el único país que se le ha resistido al comunismo de frente y que el 80% del país rechaza ese sistema y esa imposición política».

«El 6 de diciembre cuando se consolide el fraude puede ser que tengan algunos votos, pero serán forzados y obligados. Serán votos de empleados públicos que llevarán a votar. Pero, nosotros vamos a tener con la Consulta Popular una manifestación libre de la voluntad de los venezolanos, que es la verdadera base para que la democracia retorne a nuestro país».