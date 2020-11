El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, juramentó este viernes a los Héroes de Salud para la consultar, mecanismo al que reiteró participar en él, no así en las parlamentarias del 6D.

“Los vengo a buscar una vez más para luchar por Venezuela. Nosotros somos una inmensa mayoría y tenemos que ejercerla en la calle de manera organizada. El 6D nadie en la calle, pero el 12D a demostrar que somos una inmensa mayoría que no se rinde. La lucha es por la democracia y por la libertad; sin democracia no comemos, sin democracia no tenemos salud”, expresó Guaidó.

Guaidó encomendó a las enfermeras juramentadas que dejen solas las calles del país el próximo 6D, pues lo planteado por la administración de Nicolás Maduro “es un fraude. no es una elección”.

“Nos toca difundir la información boca a boca. Hoy estamos enfrentando una dictadura del siglo XXI con mecanismos del siglo XIX. Expliquémosle a la gente que eso del 6 de diciembre no es una elección porque no hay partidos políticos de oposición que participen, por ejemplo”, apuntó el opositor.

Por último, sentenció que es momento de deponer cualquier diferencia por Venezuela, “se los pido de corazón. La dictadura nos quiere divididos. Tenemos que mantenernos unidos, y esto no es un llamado sólo para los partidos políticos, sino para todos los venezolanos”.