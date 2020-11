Juan Guaidó, presidente (e) designado por la AN, sostuvo este jueves que para el próximo 12 de diciembre van a “desafiar a la dictadura” de Nicolás Maduro con las movilizaciones de calle en rechazo a las parlamentarias y a favor de la transición.

“Nada es suficiente hasta que no ganemos la libertad. La diferencia la hacemos los que estamos aquí. En un futuro queremos que un niño venezolano tenga las mismas condiciones que cualquier niño en otro país, que tengan las mismas oportunidades. Sin democracia y libertad no se respetan los derechos humanos. Se debe incluir a todos los sectores, incluida la Fanb, para que dejen de soportar al dictador. No tengan duda que vamos a contar con el mundo entero para lograr el cambio en Venezuela. Hoy todos sabemos que no debemos participar en las elecciones del 6D. Tenemos que lograr un Gobierno de transición sin violadores de derechos humanos”, afirmó Guaidó en una reunión de calle con vecinos de Petare transmitida en directo desde su cuenta Twitter.

Además, el líder político insistió en que “yo asumo los errores que hemos cometido, pero también la responsabilidad de salir adelante. Voy a llevar esto hasta lograr una transición para Venezuela, y el cambio. La mejor respuesta es que el 12 de diciembre se termine la dictadura, eso es lo que queremos todos pero ese día debemos exigir, rechazar el fraude, que nadie lo reconozca, debemos lograr que el mundo no siga apoyando. El 12 de diciembre representa que Venezuela está viva, debemos llevar eso a la calle, que no nos vamos a rendir ante la dictadura. Queremos una solución a la crisis y eso le gritaremos al mundo y a nosotros mismos, vamos a desafiar a la dictadura”.

“En las 5 recompensas más grandes, si buscan en Google, ven a uno que tiene bigote y dicen que nació en Cúcuta. A ellos les preocupa lo que dice la CPI, que llegó tarde pero será efectiva. Es momento de acción y la nuestra se traduce en el 12 de diciembre. La única alternativa que tiene hoy Venezuela es salir de la dictadura”, concluyó.