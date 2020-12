El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, repudió este lunes las declaraciones de Diosdado Cabello donde amenaza a los que decidan no ir a votar el 6D con no darles comida, y reiteró que para la “dictadura” de Nicolás Maduro la alimentación es un “arma de control” social.

“Para la dictadura la alimentación es un arma de control social. Por eso bloquean la entrada del Programa Mundial de Alimentación, que situó a Venezuela entre 5 países en riesgo de hambruna, y persiguen a Alimenta la Solidaridad, que atiende a niños en inseguridad alimentaria”, expresó Guaidó en su cuenta Twitter.

Más temprano, Cabello señaló en un video difundido en Twitter por el embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, que “a levantarse con la diana de Carabobo porque hay que ir a votar. Claro y el que no vota, no come, para el que no vote no hay comida, yo no sé… El que no vote no come, se le aplica una cuarentena ahí sin comer”.

Ante esto, Vecchio respondió que a la “dictadura de Maduro solo le queda la amenaza como «movilizador» del fraude 6D. Cabello afirma que «no hay comida para quien no vote». Pero Diosdado, si no hay comida desde hace tiempo. Más de 9 millones venezolanos están en inseguridad alimentaria por crisis que ustedes crearon”.

“Más de 5 millones de venezolanos emigraron buscando alimentos y recursos fuera de Venezuela porque ustedes arrasaron con todo. Ni hablemos de la desnutrición infantil y la dolarización de facto de la economía que agrava la situación. ¿Con qué amenazas entonces?”, concluyó Vecchio.

Por su parte, en otra publicación, el líder opositor respaldó la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), quienes señalan que las elecciones “agravarán más” la situación. “Acompañamos la posición clara de la CEV: el 6D es un fraude que no va a servirle de nada a Venezuela y no tiene reconocimiento internacional. Nuestra lucha es por poder elegir libremente para cambiar nuestro país y por eso el 12D alzamos la voz en la Consulta Popular”.

