El periodista Vladimir Villegas dijo la noche de este jueves, que el G4 está debatiendo si Leopoldo López será designado como embajador del Gobierno Interino.

A través de Twitter, Villegas indicó que fuentes confiables le dieron la información.

«Me llega esta versión de fuentes confiables: en el G4 estaría en debate una propuesta para que Julio Borges pase a ser representantes del Gobierno Interino en Washington, en sustitución de Carlos Vecchio», escribió.

«Leopoldo López pasaría a ser el «canciller» de Guaidó».

Hace unas semanas, Villegas fue tendencia en la red social, por adelantar una supuesta propuesta que se discute en el G4 de darle la presidencia del gobierno interino a Ramos Allup, a partir del 5 de enero. En ese entonces, aseveró que la información provenía de fuentes confiables de PJ y AD.

«Fuentes de AD me confirman la rotación en la presidencia del gobierno interino a partir del 5 de enero. Al bate Henry Ramos Allup», posteó.

Esta información fue desmentida por Ramos Allup: en AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntele uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá.