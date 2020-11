El secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, reiteró el llamado a la participación electoral este 6 de diciembre y exhortó al sector opositor a trabajar en función de hacer un frente común de lucha por un nuevo Poder legislativo.

“Poniendo como ejemplo a Bolivia y Estados Unidos, hacemos un llamado a todo el campo democrático a que se siga insistiendo en la búsqueda de soluciones unitarias”, dijo Mujica, destacando que aún hay tiempo de hacer rectificaciones electorales hasta diez días antes que culmine el proceso electoral.

Para el dirigente naranja, lo ocurrido desde el punto de vista político electoral recientemente tanto en Bolivia como en los Estados Unidos “se vinculan abiertamente” a la realidad de lo que ocurre en Venezuela. “Los bolivianos tuvieron la oportunidad de reconstruir su cuadro político e ir a un proceso electoral donde por la vía del voto, permitió al Movimiento al Socialismo MAS, que se tuvo que ir, producto de los errores de Evo Morales, con una visión acertada, pudo regresar al gobierno con otra figura que hace presagiar que contribuirá al desarrollo de Bolivia de manera pacífica”.

En cuanto a los Estados Unidos, Mujica precisó que el proceso de la polarización que se dio en la circunstancia de la elección presidencial entre Trump y Biden se corresponde con situaciones que ya se han vivido en Venezuela. “Un país que estaba acostumbrado a tolerar cambios de gobierno, en esta oportunidad se produjo una confrontación verdaderamente violenta, donde por primera vez se habló de fraude y de amenazas del desconocimiento del resultado electoral, pero el pueblo norteamericano tuvo la sabiduría y la responsabilidad de utilizar el mecanismo electoral para dirimir su conflicto”.

Subrayó que en Venezuela se viven circunstancias similares. “Nicolás Maduro encarna, en términos de su ejercicio presidencial, el peor Gobierno de la historia de nuestro país, donde los problemas que estamos viviendo como no tener electricidad, agua, gasolina, gas y que la gente no tenga trabajo, son la razón principal de los problemas que sufrimos en lo cotidiano y que perfectamente podemos resolver por la vía pacífica, electoral y constitucional”. Señaló la factibilidad que desde el campo opositor, pueda surgir una voluntad política parecida a la que tuvieron los bolivianos y a la que “de manera impresionante tuvieron los norteamericanos cuando decidieron de manera masiva, como nunca en su historia, participar en un proceso electoral”.

Advirtió que en Venezuela hay que construir una nueva realidad donde nadie pueda ser excluido, que en su opinión, ha venido ocurriendo en la gestión de Nicolás Maduro. “Este es un gobierno que no ha podido vivir en el campo del pluralismo, por lo que creemos que a partir de la elección de un Parlamento en el que exista una correlación de fuerzas diferente que evite la polarización, no dependeremos de la arbitrariedad de un gobierno que cree que se la está comiendo cada vez que inventa una cosa y que después no cumple. El cambio será posible si decidimos participar y votar”, sentenció.