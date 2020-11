El presidente del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, reiteró este martes que es el voto el único instrumento de cambio democrático,“para frenar la destrucción que ha dejado el gobierno incapaz de Nicolás Maduro; lo demás es fantasía».

Desde Barquisimeto ratificó el compromiso de movilizar a los venezolanos que reclaman un cambio político en paz.

«Compañeros debemos generar resultados. No repitamos los errores de los partidos del extremismo, hagamos el trabajo en los barrios conectándonos con los problemas de la gente, hablando con la verdad, proponiendo soluciones, no vayamos a decir cosas que no podamos materializar», expresó Falcón.

A su juicio no existe una salida distinta a la electoral que pone por delante otros desafíos como recuperar alcaldías, gobernaciones y activar el referéndum revocatorio, según lo establece la Constitución.

«No hay ninguna posibilidad en la violencia o en la guerra, la posibilidad real es la salida pacífica, democrática, dónde prevalece el voto como instrumento de cambio”.

Cuestionó al sector de oposición que convoca a las fuerzas militares a dar golpes de Estado y solicita sanciones económicas, que agudizan la crisis ya generada por el Gobierno. “Siguen apostando a la tragedia y a que la gente siga paciendo los rigores de la crisis. Los venezolanos mueren de hambre y de mengua porque no hay medicinas. La gente vive sin agua, sin gas, sin luz y hay quienes todavía están pidiendo a Estados Unidos más sanciones para que no llegue gasoil”.

Expresó que se dará una demostración de trabajo y compromiso político, frente a la expectativa de una mayoría que aspira respuestas a sus problemas en lugar de más confrontación. “Nosotros vamos a generar los cambios para que exista en el país una nueva correlación de partidos y podamos echar a Maduro y su cuerda de bichos”.

Hizo un llamado a la unidad, sin hipocresías, y al reconocimiento entre los distintos factores políticos. “Tenemos convicción, propuestas y liderazgo, es necesaria una narrativa común. Frente a un CNE tramposo y un gobierno mañozo, la garantía está en la participación de una mayoría organizada y movilizada, en ese 80% que rechaza a Maduro.

Vamos a rescatar a Lara



“Hoy damos un paso al frente y decimos: no solo vamos a recuperar la Asamblea Nacional, tenemos que recuperar a Lara y las Alcaldías; así como en Miranda, Zulia y otros estados. Debemos generar un espacio de reunificación de fuerzas”.

Aseguró que seguirá recorriendo los barrios, pueblos y campos. “Si hay un Gobernador y Alcalde que conoce la calle somos nosotros”.

Nota de prensa