El doctor Julio Castro aseguró este miércoles que los casos de coronavirus anunciados por la administración de Nicolás Maduro han bajado en la nación en los últimos días debido a que han bajado los monitoreos en los hospitales durante el último mes y medio.

“En Venezuela el número de casos ha bajado un poco, porque los sistemas de monitoreos de la encuesta nacional de hospitales ha bajado en el último mes y medio. Estamos en promedio de mil casos diarios por Covid-19. El hecho de que las cifras bajaran un poco, no quiere decir que el Covid-19 ya no esté entre nosotros, ojo con eso”, indicó Castro en una entrevista con Reporte Ya.

El especialista de Salud de Juan Guaidó explicó que “en África para el año que viene será uno de los continentes que tendrá mayor índice de contagios por Covid-19. Les pongo el ejemplo de España donde los casos habían bajado considerablemente, y recientemente el pico subió y decretaron de nuevo el confinamiento. En la medida en que el virus se expande, la tasa de mortalidad se incrementa”.

Sobre los medicamentos anunciados hasta ahora para el coronavirus, el médico señaló que “no hay ningún medicamento hasta los momentos está comprobado que cure el virus. Los medicamentos que estamos aplicando es para mantenerlos estables. En estos momentos hay solo 12 personas para ser candidatos de colocarse la vacuna. La información disponible de los resultados de las 12 personas vacunadas no se tiene aún, puede estar a finales de diciembre. Ya hay laboratorios que están elaborando la vacuna, sin tener resultados finales de efectividad. Lo que si les puedo asegurar es que en principio en el 2021, se vacunará a un 20% de la población, en principio sería el personal de salud”.

“En el año 2021 debemos seguir usando la mascarilla, lavarnos las manos, no hay vacuna milagrosa aún. En el año 2021 hay que entender que seguiremos teniendo Covid-19, hay que entender que nuestra rutina debe cambiar, no será posible tener un estadio lleno en un Caracas – Magallanes. No creo que sea prudente volar de la manera como lo hacíamos antes en un avión lleno. Mi invitación es seguir usando la mascarilla y lavarnos las manos. No reunirnos con más de 10 personas. En Venezuela debemos tener prioridades y la salud es primordial, pero también debe haber una economía controlada, para evitar los contagios masivos”, concluyó.