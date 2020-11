El diputado Rachid Yasbek (PJ – Bolívar) denunció este jueves que en el oficialismo están “amenazando con fuerzas represoras” para ir a votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, y mostró un video donde se aprecia la supuesta amenaza.

“Secuestraron el CNE compraron candidatos Alacrán secuestraron los partidos inhabilitaron dirigentes y aún así van a obligar a la gente y amenazando con las fuerzas represoras ir a votar allí dejo evidencia en video cómo están amenazando”, afirmó Yasbek en su cuenta Twitter.

Junto a la publicación, compartió un video donde se escucha a una persona aparentemente del oficialismo decir: “De ahora en adelante camaradas, eso es para todos, de ahora en adelante el voto va a ser vigilado, no le vamos a aceptar a nadie que diga ‘no ya yo voté porque queda en la esquina’, no señor, tienen que esperar a un representante de la Sur para que los lleve a votar y los traiga a la casa otra vez. El voto va a ser vigilado y quien no lo acepte que se agarre a las consecuencias”.

Horas antes, el parlamentario expresaba que “todo el fraude se une el gran negocio y una mega corrupción que es lo único que crece en Venezuela. Corrupción. Hambre”, citando al periodista Eugenio Martínez, quien decía: “¿Llegaron los máquinas para el 6D?. Finalmente, están en Venezuela. ¿Cuántas?. No se sabe. ¿Quién los vendió?. Es secreto de Estado. ¿Cuánto costaron?. No hay información”.

