El diputado Héctor Cordero (AD-Anzoátegui) responsabilizó a la Administración de Maduro de los hechos violentos que ocurren en las centros penitenciarios del país, luego de que este martes se filtraran videos de un motín en la cárcel de Yare, donde resultó herida una funcionaria del ministerio de servicios penitenciarios.

En conversación telefónica con ND, el presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN destacó que aún no conocen cuántos privados de libertad resultaron heridos durante el hecho, pero condenó que esto sea una muestra más del deterioro del régimen carcelario en el país.

«Todo comenzó con un enfrentamiento entre bandas rivales por el control de penal, por supuesto en su poder tienen armas de guerra, explosivos, cosa que todavía no encontramos la forma de justificar que existan en las cárceles este tipo de armas. Esto es muestra de que existe una clara complicidad de las autoridades del régimen».

El periodista de sucesos Román Camacho reportó la noche de este martes que una inspectora de la región Capital de servicios penitenciarios recibió un disparo de bala en el tobillo, pero se encontraba estable. Cordero explicó que tras el enfrentamiento entre los privados, las autoridades intentaron controlar el motín y fueron agredidos con armas de fuego.

«Todo esto revela una vez más que el régimen penitenciario es un oprobio, una verruga más de la dictadura que no ha podido diseñar ningún tipo de funcionamiento adecuado para las cárceles, ni ninguna institución del país. No hay forma de que un privado pueda reinsertarse en la sociedad porque lo que se vive en las cárceles es la lucha por el control del delito, la extorsión, el secuestro, los robos, el control de la minería, y cualquier actividad ilegal que surge desde estos recintos», enfatizó.

«Las cárceles venezolanas se han convertido en universidades del crimen y el que entra por delitos menores termina formando parte de bandas delictivas que tienen tentáculos internacionales», fustigó.

El periodista Javier Mayorca ofreció otra versión de lo sucedido: Según parte de la GNB, el tiroteo en Yare I comenzó por el intento de fuga de tres reclusos. Uno de ellos murió, otro fue recapturado y el restante fue herido. Una funcionaria penitenciaria fue alcanzada por la esquirla de un proyectil, posteó en Twitter este miércoles.

