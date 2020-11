El presidente del partido Soluciones, Claudio Fermín, insistió en que el 6 de diciembre hay que votar para sacar a la actual Asamblea Nacional y recordó que en 2016 se votó por ella, pero por una duración de cinco años, “no cinco años y ñapa”.

“Vamos a transformar la Asamblea Nacional en una institución distinta, nueva. Esta AN ya está entregando su mandato, porque le quedan unas cuantas semanas, votamos por ella, pero por 5 años, no por 5 años y ñapa”, aseguró.

A su juicio, en diciembre se buscará sustituir a la AN que “ya se está venciendo”, así como borrar “el mal recuerdo de estos 5 años de un parlamento que solo fue un centro de hostilidad y confrontación”.

Dijo Fermín que el Parlamento no sancionó una sola ley ni presentó un solo acuerdo o alguna aproximación, sin mencionar que el TSJ/ANC la declaró en supuesto desacato poco después de haberse instaurado y cada legislación que emanaba de su seno era calificada como inconstitucional.

“Esa AN se convirtió en una especie de sindicato de diputados, los únicos que hablaban y peleaban entre sí eran los diputados. Llegó un momento que armaron dos Asambleas separadas, una de fulano y otra de mengano, ¿y el pueblo?, ¿dónde estaban las cámaras de comercio, la iglesia, la Federación Venezolana de Maestros, los médicos, los bomberos, los policías?”, dijo.

Entrevistado en VTV, Fermín señaló que su partido desarrolla una “campaña constructiva” para que sea de “provecho”, por lo que repudió el sector de la oposición que pide no votar.

“Es curioso, quienes expresan que ‘Venezuela no debe votar’ tienen una manera particular de pensar: dicen no voten pero nosotros seguimos siendo diputados, no vote pero nosotros seguimos hablando por usted”, argumentó.

Por tanto, invitó a los venezolanos a votar en diciembre “porque es su derecho y solo el elector venezolano puede y debe decidir soberanamente quién lo representará en el parlamento nacional para que sea su voz potenciada en las soluciones de sus problemas”.