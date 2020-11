El presidente del partido Soluciones, Claudio Fermín, aseveró este miércoles que hasta el hombre “más poderoso de mundo” puede ser derrotado con el voto, y reiteró que los que llaman a abstención son los contendores “más fáciles”.

“Hasta el hombre más poderoso del mundo puede ser derrotado con la fuerza del voto, pero es si, cuando el voto es masivo, porque cuando el voto es disperso, cuando se ejerce con temor y con duda es una herramienta opaca, pero cuando se ejerce de manera vigorosa, masivamente, cuando la gente acude a expresar su opinión, esa voz se convierte en una orquesta, se convierte en una fuerza”, afirmó Fermín en una entrevista por Somos TV de Barquisimeto, según compartió en Twitter el periodista José Israel González.

En ese contexto, el líder político señaló que los liderazgos como los de Donald Trump “son un estorbo para la convivencia humana. Hasta el partido republicano va a sentir un alivio. Ese presidente (Trump) es un saltaperico, es un hombre conflictivo. Lo que pasó es una gran lección para la humanidad, cuando se consulta a la gente, la gente lo que quiere es vivir en paz, la gente quiere lideres que promuevan concordia, que promuevan soluciones y no líderes que promuevan conflictos”.

“El país fue estafado en mayo del 2018 por quienes llamaron a la abstención. La gente se creyó que si no votaban aquí iba a haber un cambio político. La gente fue estafada, no hubo ningún cambio, la abstención no funcionó. Aquellos que llaman a la abstención se han hecho su propio mercadeo propagandístico para presentarse como la verdadera oposición, pero yo digo que quienes llaman a la abstención son los contendores más fáciles, porque simplemente no se van a contar y no dan la pelea”, concluyó.

