El candidato a la Asamblea Nacional, Claudio Fermín, advirtió este martes que de ganar las parlamentarias, tanto él como los candidatos que lo acompañan, «vigilarán» las inversiones públicas, promete contraloría social y sancionar nuevas leyes que cambien la relación entre ciudadanos y Parlamento.

Fermín explicó que aspiran, desde la alianza conformada entre Soluciones para Venezuela, el Movimiento Redes, movimientos comunitarios y obreros, llegar a la Asamblea Nacional a fin de “legislar para que haya otras reglas del juego” que permitan a los ciudadanos acceder al servicio público bajo el esquema de proyectos de Estado y de país.

Aseguró que en la actualidad no existe un mínimo de coordinación entre los diversos organismos del Estado para atender al ciudadano. “Las instituciones entre sí, no se entienden y están cada día más distanciadas de la gente y tanto el Gobierno nacional, como los gobiernos regionales y municipales, tienen una evidente disminución en su capacidad de respuesta” que en su opinión sería lo que no les permita encontrar “como satisfacer el reclamo popular”.

Asimismo, agregó que el país sufre las consecuencias del “sectarismo y la segregación”, términos que definió como una especie de “virus infernal” en donde “si usted no es de la simpatía política de quien la conduce, es tratado como un ciudadano de tercera categoría o peor aún, un cero a la izquierda”.

El candidato, por otra parte, señaló que trabajarán desde el Parlamento en proyectos que tendrán como prioridad, la capacidad adquisitiva del salario, la recuperación de la industria petrolera, la producción de alimentos, la capacidad de ahorro así como la seguridad y protección social. “Vamos a realizar desde la Asamblea Nacional cosas viables porque queremos que Venezuela funcione”.

Precisó que llegó el momento de un verdadero cambio en el Poder legislativo ya que el venezolano se cansó de vivir “sin gas, con apagones y rodeados de conflictos y odios entre los diferentes políticos” destacando además que la agenda de los parlamentarios de Soluciones para Venezuela “será la de las necesidades y carencias del pueblo”.

Anunció que el esfuerzo de los parlamentarios del partido del mapa está enmarcado en lograr acuerdos y entendimientos. “Esto no significa capitular, significa pasar por encima de las distracciones y los enfrentamientos personales para mirar hacia la solución del pueblo porque la gente quiere una Asamblea Nacional que dé resultados y sea eficiente”.