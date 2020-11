La candidata a la AN por el chavismo, Cilia Flores, aseveró este jueves en un debate que el actual Parlamento es un fracaso y que la próxima Asamblea Nacional abrirá juicio a Juan Guaidó, lo que significa una nueva amenaza contra el líder opositor. Anteriormente se ha amenazado con apresarlo, pero sin concretar nada.

“Lo primero es que esta AN no ha tenido ninguna gestión. Llegaron para conspirar y tratar de tumbar al presidente y por eso incursionaron en la violencia, sabotaje, entonces los valoramos como unos fracasados porque fracasaron en sabotear la paz del país”, indicó Flores en el debate televisivo.

Flores prosiguió: “No lograron tumbar al gobierno porque no cuentan el apoyo del pueblo porque muchos los abandonaron… Nosotros vamos a abrir las puertas al pueblo y le vamos a abrir un juicio a Juan Guaidó y su combo por el daño que han hecho”.

En cuanto a las sanciones, Flores explicó que son más de 300 sanciones las que han impuesto a venezolanos, empresas, “a todo el mundo. A ellos se les ha ocurrido por solicitud de Julio Borges, Juan Guaidó… Por eso nos quitan Citgo, el oro, bloquean a Pdvsa, y eso daña al pueblo. Las mujeres son las más afectadas por las sanciones. Solo ellos (opositores) no se dañan con las sanciones porque se han robado. Vamos a ver donde viven Leopoldo, Juan Guaidó. La ley antibloqueo es extraordinaria para dar respuesta a ello”.

Sobre la elección de Joe Biden como nuevo presidente de EEUU, llamó a “esperar”: “Vimos que Trump fue derrotado por una gran coalición social. Se alinearon todos los sectores por su mal gobierno. Allá hay un proceso bien interesante de voluntad de cambio. Nosotros vamos a apoyar al presidente en cual proceso de diálogo, vamos a ver”.

Iris Varela

Iris Varela, otra candidata por el chavismo a la AN, dijo que no hubo gestión de parte de la actual AN. “Ellos llegaron a la AN pretendiendo tumbar al gobierno. Defraudaron a sus electores. Yo celebro que haya opositores como Bernabé Gutiérrez, pero él es corresponsable de lo que pasó con esa AN”.

Sobre las sanciones, añadió que no hay ningún venezolano sensato “que esté de acuerdo con esa monstruosidad. Todos las padecemos y venir a decir que ley antibloqueo es una privatización encubierta, solo pretenden atacar un instrumento que pretende hacerle frente al bloqueo”.

“Nosotros confiamos completamente en esa ley para contrarrestar las sanciones de los gringos y pedidas por opositores”, subrayó la exministra penitenciaria.

En cuanto al triunfo de Biden, consideró que “no significa absolutamente nada. Es el presidente de EEUU y el nuestro es Nicolás Maduro Moros. No guardo esperanza con esto, lo único que está planteado es que el diálogo es la vía para conducir a nuestra nación. Biden que se ocupe de los problemas de EEUU”.