El presidente de El Cambio, Javier Bertucci, le dijo este jueves a la candidata oficialista Iris Varela que ellos deben “admitir” que volvieron “leña” el salario de los venezolanos, y reiteró que el sueldo mínimo venezolano es un “sueldo de hambre”.

“En primera línea se debe discutir el sistema de distorsión del salario en la AN, no dolaricemos, pero anclemos el salario al dólar. Todo eso es consecuencias de sus malas políticas Iris Varela. El poder adquisitivo del venezolano viene decayendo desde el año 2017 cuando estaban las primeras sanciones. El sueldo mínimo del país es un sueldo de hambre. Debemos admitir responsabilidades Iris Varela, ustedes volvieron leña el salario de los venezolanos y lo deben admitir”, afirmó Bertucci en un debate de candidatos parlamentarios transmitido por Globovisión.

Además mostró su descontento con las sanciones internacionales. “Las sanciones han terminado de hundir a nuestro pueblo en la peor crisis de la historia. Hay que reconocer que esas sanciones nos acercan al abismo, al igual que políticas erradas y mala administración de recursos. En la AN si hay confrontaciones será para llegar a acuerdos. Debemos abocarnos para buscar ayuda internacional para nuestro pueblo. En la AN debemos generar cambios que sean opuestos al sufrimiento que un sector de la oposición y el Gobierno han traído a nuestro pueblo. Este 6D hay que salir a votar por los candidatos del cambio, y no se dejen engañar con la abstención ni con los candidatos que ya son Gobierno”.

“Cualquier sanción que se pida al país está en contra de la vida cotidiana del venezolano. Mientras que haya transparencia…le pediría al gobierno que esta ley fuese discutida en la nueva AN y que cualquier clase de iniciativa que tengan con esta ley, que lo hagan, pero juntos, a la luz del pueblo venezolano. Que la gente sepa qué se hará con el dinero, dónde y para qué se usa el dinero en este país. Esta ley no puede ocultar la claridad al pueblo”.

Sobre la abstención, Bertucci dijo que “el voto es clave para resolver los problemas. La otra oposición nos ha impedido un cambio, también el Gobierno que designa a un protector en un estado, entonces ambos van en contra del voto. No atacan el descontrol del dólar. Es el momento preciso para votar en contra de este Gobierno. Los que dicen que no vayan a votar los están engañando”.

“Se debe comenzar una negociación con la nueva administración de EEUU, se debe lograr un acuerdo con Joe Biden que permita la flexibilización o levantamiento de las sanciones. Nuestra estrategia debe ser la de cambiar al Gobierno de Nicolás Maduro de manera democrática. Debe haber un acuerdo internacional para levantar las sanciones y llevar a un futuro a los venezolanos. Estamos en contra de un Estado comunal, el Gobierno impulsa esa ley para no someterse más a elecciones. Si el pueblo sale a votar masivamente, no hay manera de que el Gobierno nos gane. Debemos debatir y hacer acuerdos, ya está bueno de hacer ofertas engañosas al pueblo, queremos elecciones para vencer al Gobierno”, acotó.

Finalmente, Bertucci señaló que “con respecto a poner presos a diputados, yo propongo revisar todas esas violaciones de derechos humanos. Hay personas presos que con libretas de excarcelación, aún siguen presos. También se debe investigar a funcionarios del Gobierno, ellos también deben ser investigados y presos, no una sola parte nada más, debemos ser justos si vamos a la AN. Queremos justicia, pero que no se base en sectarismos”.

Posición de Bernabé Gutiérrez



Mientras que Bernabé Gutiérrez, designado por el TSJ/ANC como coordinador de AD, aseveró que “esa legislatura se equivocó de rumbo, creí en el voto del 2015. Venezuela está atravesando una gran crisis desde que comenzó el régimen, pero las sanciones impuestas por el norte en nada han venido a ayudar, ahora bien, esta nueva legislatura, que va a sepultar a una élite –muy poquita ya- que va rumbo a la sepultura, permitirá hacerle frente a esa crisis, a decirle al mundo que deje tranquilo a los venezolanos y con el Poder Ejecutivo vamos a dialogar mucho para buscar soluciones a los problemas del país”.

“Las sanciones impuestas por el norte, algunos sectores venezolanos fueron quienes la pidieron, da vergüenza porque no podemos pedir a otro país que nos ayude, somos nosotros quienes debemos solucionar. La prioridad debe ser el desarrollo del pueblo venezolano, acabar con el hambre que existe, acabar con los malos servicios que afectan a todos. Los demás poderes deben trabajar en función de cada uno de los venezolanos”.

Gutiérrez reiteró que con Acción Democrática el país “era otro. Quienes vamos a tener las riendas de la AN, debemos sentarnos a tratar de resolver los problemas de los venezolanos. Los vamos a derrotar en estas elecciones y en las gobernaciones también. AD no le tiene miedo a insertarse en esa discusión comunal, pero que no pertenezca al Gobierno de turno, sino al Estado venezolano, debe haber descentralización. La única elección democrática la hicimos los adecos muchos años atrás”.

“Los americanos usaron el voto y castigaron a un mal Gobierno, que hizo una política mala para los norteamericanos, interna y externa. Nosotros creemos en el voto y llamamos a ese nuevo Gobierno de EEUU a que revise todas esas malas políticas del Gobierno anterior. A Norteamérica se le debe decir que Venezuela está abierta a un diálogo pero que nosotros resolveremos nuestros conflictos. Así como pasó en EEUU, prepárense ustedes (oficialistas) porque podemos sacarlos con el voto”.

Bernabé Gutiérrez sostuvo que “hay un acto de corrupción bastante grande en el Gobierno y se debe aperturar una investigación, donde se investigue independientemente de todos los demás poderes. El Gobierno de la quinta República ha arruinado al pueblo venezolano con su política, se debe mejorar el salario de los trabajadores y para ello hay que tener conciencia que se debe hacer reuniones, análisis de esta situación, ahí están los sindicatos, los gremios, a todos ellos hay que tomarlos en cuenta”.

“A todos los venezolanos nos duele la destrucción del país. AD puso a Venezuela en la grandeza, y por eso los venezolanos dicen que con los adecos se vivía mejor, y vamos a vivir mejor. Nosotros vamos a gobernar de nuevo al país. Todos los adecos deben salir a votar el 6D, con el voto hemos derrotado tiranías, hemos castigado malos gobiernos. Debemos respetar la voluntad del pueblo venezolano, y no me cabe la menor duda que este Gobierno por sus malas gestiones va a perder el 6D. Podemos hacer algo en la AN en beneficio de esta Venezuela que tanto ha sufrido”, concluyó.