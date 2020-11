Bernabé Gutiérrez, designado por el TSJ/ANC como coordinador de AD, reiteró el llamado a votar el 6 de diciembre pero por Acción Democrática, pese a lo cuestionada que han sido las parlamentarias.

«Este desastre de gobierno rojo no tiene comparación con los buenos gobiernos de Acción Democrática. Por eso la gente sabe que con los adecos volveremos a vivir mejor. Estar sin comida, sin agua, sin luz, sin gas, sin gasolina, no lo aguanta nadie, no es vida. El 6D vota blanco», escribió en su Twitter.

Pese a que Henry Ramos Allup comunicó que AD no participará en las parlamentarias por «fraudulentas», Gutiérrez contrastó con ello.

27 partidos opositores secundaron la decisión de Juan Guaidó de no participar en dichos comicios por no haber condiciones, aunque el chavismo afirma que serán «las más democráticas».