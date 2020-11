El ministro oficialista de comunicación, Freddy Ñáñez, anunció este viernes que hubo 384 nuevos casos de coronavirus para llegar a 94.305, y reportó solo dos muertes para totalizar 821, aunque el comisionado/AN, José Manuel Olivares, dijo en días anteriores que en realidad van 1.614 fallecidos.

“Se cumplen 236 días de la pandemia en Venezuela, la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 informa que durante las últimas 24 horas, el país registró 384 nuevos casos, 365 de transmisión comunitaria y 19 casos importados. Yaracuy es la entidad con mayor número de contagios, en 9 de sus 14 municipios afectados: San Felipe 25, Peña 18, Independencia 17, Cocorote 7, Bruzual 2, Bolívar 2, Sucre 1, Nirgua 1, José Antonio Páez 1. Los 19 casos importados vienen de Colombia, todos con ingreso por el estado Táchira. 13 mujeres y 6 hombres”, detalló Ñáñez vía Instagram.

En ese contexto, indicó que hasta hoy se han confirmado 94.305 casos, de los cuales se han recuperado 89.099 personas, lo que representa el 94% de los contagios. “Contamos con 4.385 casos activos, 4.338 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 47 en clínicas privadas”.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de 2 venezolanos: Un hombre de 54 años de edad, del estado Táchira y una mujer de 83 años de edad, del estado Mérida. Condolencias a sus familiares y deudos. Además, informamos que hasta hoy se han realizado 2.186.865 pruebas. Lo que representa 72.896 pruebas por millón de habitantes”, acotó.

Finalmente, Ñáñez dijo que “está por culminar esta semana de flexibilización ampliada y queremos resaltar la manera en que entre todos y todas hemos ido aplanando y disminuyendo la curva de contagios comunitarios. Vaya nuestro reconocimiento al esfuerzo conjunto. No está demás pedirles que no bajen la guardia ni un instante, sobre todo estos días de encuentro familiar. El método 7+7 Plus funciona y con nuestra consciencia y disciplina se irá perfeccionando aún más. Pasen feliz fin de semana”.