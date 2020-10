El periodista Vladimir Villegas dijo este viernes que según fuentes de AD, la presidencia del gobierno interino pasará a Henry Ramos Allup a partir del 5 de enero.

«Fuentes de AD me confirman la rotación en la presidencia del “gobierno interino” a partir del 5 de enero. Al bate Henry Ramos Allup…», posteó en Twitter.

Villegas indicó que fuentes de PJ también confirmaron la noticia y agregó «la condición es que sean líderes que estén en el país».

«Se aplicaría el mismo acuerdo de rotación que se puso en práctica después de las elecciones parlamentarias. Pero aún no habría consenso al respecto. Me dicen que en AD y PJ aspiran que en la rotación entren Ramos Allup y Borges. Todo dentro de la estrategia de impulsar la tesis de la continuidad administrativa, que justificaría la permanencia de la actual AN después del 5 de enero. ¿Aceptará VP, de ser cierto esto, ese esquema?», cuestionó Villegas.

