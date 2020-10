El rector de la UCAB, el padre José Virtuoso dijo este martes que no tiene sentido votar en las elecciones del 6 de diciembre. Rechazó que dirigentes políticos critiquen el diálogo y la negociación para lograr una salida a la crisis.

En el programa Vladimir a la Carta, Virtuoso consideró que la oposición debe reconstruir la «unidad superior» y sentenció «soy de los que creo que participar en estas elecciones no tiene sentido. Hay gente que va a participar que merece todo mi respeto. Es fundamental la unidad en la oposición. Evidentemente al ser una unidad de partidos no es una unidad monolítica. Es una unidad que tiene que mantener la diversidad de posiciones».

«Lamentablemente, tú votas en estas elecciones y no vas a conseguir nada. Al no brindar ninguna garantía y estar sesgada hacía unos resultados previsibles, no constituye un canal de expresión democrático. Tenemos unas elecciones convocadas para el 6 de diciembre que ningún organismo serio a nivel internacional las avala por sus vicios», reprochó.

El representante de la casa de estudios fustigó: hay algunos actores políticos que se hacen llamar oposición que han tenido un comportamiento realmente detestable. La democracia implica el respeto y comprensión de distintas posiciones. La descalificación no ayuda en nada.

«Hubo un sector de la oposición expresado por Capriles que dialogó con el Gobierno, intentó negociar condiciones para la participación. Hubo un esfuerzo importante en tratar de revertir los obstáculos pero no se ha logrado nada», expresó.

Además, reiteró que la abstención «no ayuda en nada». «Abstenerse no puede implicar simplemente quedarse con los brazos cruzados, tiene que formar parte de una propuesta positiva y activa. El abstencionismo solo no deja nada. Por eso este llamado que hace la Conferencia Episcopal para encontrar mecanismos alternos de acción política».

Sobre la Ley Antibloqueo, declaró que Maduro «busca saltarse todos los controles institucionales. Pareciera ser destinada a sustituir artículos fundamentales de la Constitución».