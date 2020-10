El abogado del preso político Roland Carreño, Joel García, aseguró este viernes que los videos donde aparece declarando su defendido son hechos bajo “coacción” y son “nulos” ante la ley, además lo dicho “no aparece” en el expediente.

“El día martes, ya denunciamos en pleno tribunal que a Roland Carreño le hicieron grabar muchos videos, que lo vestían y revestían, porque cuando grababa se lo enviaban a otra persona y le hacían correcciones, luego le dijeron que porque no hacía los videos con telepronter, con unas hojas tras de cámara. Esto lo hicieron el día lunes. Esos video son hechos bajo coacción y la ley establece que es nula de toda nulidad. Ya es costumbre, porque ya lo hicieron con el caso Requesens, de exhibir una verdad mediática que no es la verdad que está en el expediente. Lo que mostraron hoy no está incorporado en el expediente. La verdad procesal es la que está en el expediente”, afirmó García al programa Por donde vamos de Unión Radio.

El jurista detalló que el allanamiento efectuado a la vivienda de Carreño “tampoco figura en el expediente del caso, así como tampoco el acta que se debió levantar para indicar qué se consiguió en el lugar. Lo que hay es un expediente de contrainteligencia de las Faes que dice que Roland Carreño es un conspirador porque es el financista de una organización terrorista llamada Voluntad Popular, y que además colaboró con la salida del país de Leopoldo López”.

“La pregunta es como Jorge Rodríguez obtuvo eso, porque él no es ministro de comunicación, él es un candidato. Él está violando el debido proceso. No puedo decir que haremos porque delataría la estrategia, pero debo actuar ante Fiscalía y tribunales”, sostuvo.

Declaraciones de Carreño



Antes, el coordinador operativo nacional de Voluntad Popular, ahora preso político, Roland Carreño, confesó a través de un video presentado por Jorge Rodríguez que los fondos que recibe para su gestión dentro del partido provienen de la fundación Simón Bolívar de Citgo.

En el video testimonial Carreño indica que desde el Plan Operativo Nacional se le aprobaron 34 mil dólares para ser distribuidos a los 24 responsables de cada área operativa del país, de acuerdo al cronograma del partido.

Esa cantidad, según Carreño, la recibe en su cuenta Banesco, a través de una cuenta en Estados Unidos propiedad de Muma Rosas.

“Para el impulso, supervisión de todos los procesos orgánicos del partido, organización electoral, comunicaciones…se requiere un presupuesto mínimo que es de 34 mil dólares aprobados en el Plan Operativo Nacional y en el Encuentro Federal de Activistas que es la máxima instancia del partido (…) Los fondos yo los recibo a mi cuenta Banesco, a través de una cuenta de EEUU de la señora Muma Rosas, quien a su vez los recibe en su cuenta, a través de las implementadoras y de algunos recursos de la fundación Simón Bolívar de Citgo, para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto justamente es para la actividad del partido: simposios, conversatorios, arepazo, crecimiento de la estructura, etc”, explicó Carreño.

El periodista indicó que “en dos ocasiones Leopoldo (López) me pidió efectivo en dólares: 2.500 en una ocasión, 4.000 en otras. Le hice una operación, a través del mercado paralelo y se lo entregaba a su equipo de seguridad, entre ellos, a su jefe de seguridad de nombre Walter”.

“Con relación un presupuesto de 8 millones de dólares que tendría ejecutarse en los próximos meses, no tengo ningún conocimiento sobre eso. La estructura de la AN que se usa para las ayudas es a través de las comisiones y allí nos hacen indicaciones y ellos también reciben fondos de implementadoras para el trabajo puntual de ayuda en materia de DDHH, de salud…todos esos temas que se están trabajando”, concluyó el comunicador.