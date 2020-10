Los venezolanos que apoyan Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca, lo hacen porque creen que el exvicepresidente es el único que puede lograr cohesionar a la comunidad internacional para actuar contra Nicolás Maduro, comunidad que actualmente está dividida.

Así lo explicó a ND el coordinador del grupo Venezolanos con Biden, Diego Scharifker, quien rechazó ser catalogado de izquierdista.

“Los que nos catalogan de izquierdistas están completamente equivocados. No tienen ningún sentido de lo que están diciendo. La lección de Biden como candidato demócrata es la mayor demostración clara de que el partido demócrata no es socialista o comunista”, dice.

“Habían candidatos con posturas más de izquierda que no solamente perdieron, sino que perdieron por bastante. Joe Biden ganó por bastante las primarias y demuestra que el partido es moderado porque Biden siempre ha sido una persona moderada y el que sabe de política estadounidense sabe que Biden siempre ha estado al centro. Esa es la gran diferencia con otros candidatos”, apuntó.

Para Scharifker, el presidente Trump ha fracasado en su intento por sacar a Maduro de Miraflores y de hecho, ha utilizado el tema venezolano como una herramienta electoral simplemente para captar el voto latino.

“Cuando le toca tomar decisiones en torno a Venezuela, no las toma de forma efectiva. Y lo vemos de muchas razones. A pesar de que ha aumentado la presión a través de las sanciones, siempre él y su administración decía que todas las opciones estaban sobre la mesa y sabemos que eso era mentira”, comentó.

Además, sostiene que Trump, contrario a debilitar al gobernante chavista, lo ha fortalecido.

“Para nosotros, el presidente Trump ha fracasado en su estrategia en torno a Venezuela. Lo demuestra con el hecho de que Maduro se mantenga en el poder, y no solamente eso, sino que esté más fuerte hoy de lo que estaba hace cuatro años. Y vemos que eso va a seguir siendo así porque la estrategia de Trump ha fracasado, y ha fracasado por muchas razones”, remarcó.

“Por eso nosotros conformamos el grupo, porque vemos en el partido demócrata y en especial, en Joe Biden, la mejor opción para salir de la crisis venezolana y para coordinar la comunidad internacional para salir de la crisis y también cumplir las necesidades que tienen algunos venezolanos acá en Estados Unidos, especialmente aquellos que no son ciudadanos, como el TPS”.

Unificar a la comunidad internacional

Sobre la posición de la comunidad internacional en torno a Venezuela, Scharifker aseguró en estos últimos cuatro años Trump lo que ha hecho es “dividirla”.

“Lo vemos muy claramente. Europa tiene una postura muy distinta sobre cómo salir de la crisis en Venezuela. El Grupo de Lima constantemente saca comunicados donde muestra su separación de la estrategia con EEUU y Trump, bueno… Trump hace lo que quiera hacer en torno a Venezuela”, comentó.

Y defendió a su candidato: “Joe Biden tiene la capacidad de unificar a la comunidad internacional para poder trabajar juntos por la salida de Maduro. ¿Que Biden en los primeros 100 días va a salir de la dictadura? Eso es mentira. Nadie puede prometer eso y nadie ha prometido eso. Pero eso sí, Biden tiene más capacidad de salir del régimen y de la dictadura, y eso lo ha planteado Biden en entrevistas públicas”.

Aclaró Scharifker que el exvicepresidente mantendrá las sanciones contra los violadores de derechos humanos, narcotraficantes y corruptos en Venezuela. “Eso va a continuar haciéndose, pero las sanciones no van a ser el fin, sino el medio para poder llegar a la libertad de Venezuela”, opinó.

“Ese es el gran error de la gestión actual, que ha utilizado las sanciones como el fin”, dice. “Las sanciones son una herramienta y por eso, quedarse enfrascado en eso, va a traer los mismos resultados que Cuba, que con 60 y tantos años de sanciones no está más cerca la democracia de lo que estaba antes”.

“Por esa razón, cohesionar la comunidad internacional es fundamental y sin la cohesión no se va a lograr porque todos reconocemos que los venezolanos en Venezuela solos no pueden salir de la dictadura, por razones del terror, del régimen totalitario que tiene Nicolás Maduro y su combo. La cohesión es fundamental, porque mientras Europa esté haciendo sus propias cosas, el Grupo de Lima esté por su lado y EEUU por el otro, nunca vamos a avanzar en salir de la dictadura”, apuntó.

No obstante, lamenta que los “tiempos diplomáticos” son mucho más lentos de que se quisiera, “pero son fundamentales para salir de la dictadura”.

Arrogancia, acidez e imposición

Que el mandatario republicano sea “ácido, atorrante, impositivo, que quiera que todo se haga como él piensa”, – dice Scharifker, es la razón porque la comunidad internacional no se ha unificado en torno a EEUU.

“Es obvio”, comenta.

“EEUU y Trump no puede pensar que porque él diga algo, todo el mundo va a hacer lo que él diga y eso ha hecho que EEUU esté más débil hoy en espacios internacionales que lo que estaba antes, porque EEUU no lideriza al mundo. Trump hace lo que él quiera”, criticó.

Y volvió: “Biden, con sus capacidades diplomáticas, de construir grandes alianzas internacionales, la experiencia que tiene como senador y vicepresidente, va a lograr eso”.

“Para lograr algo tienes que sentarte en la mesa, y EEUU y Trump no se han querido sentar en ningún momento con los demás aliados internacionales de Venezuela porque no le interesa, por ser atorrante, impositivo y no una persona que genere alianzas”, indicó.

Características Trump – Chávez

Le consultamos a Diego Scharifker sobre la comparación que hacen los demócratas entre el presidente Trump y el fallecido Hugo Chávez. Si bien no hay parecidos ideológicos de ninguna clase dice que sí hay características clave:

“Lo primero es que los dos son demagogos, populistas. Se alimentan de prometer cosas, de caerle bien a la gente, de decir cosas que no son populares. Sus actuaciones son parecidas”, dice.

También comenta que Trump acusa a los medios de ser enemigos y de que son utilizados en su contra. Chávez, recuerda, hizo lo mismo “y llegó al punto de perseguir”.

“Trump no ha perseguido a los medios a pesar de que ha retirado credenciales a medios parea reportar dentro de la Casa Blanca, pero no tengo duda de que pudiera hacerlo. Si la democracia de EEUU fuera más débil, lo haría”.

Añadió que Trump bromea con su reelección indefinida, algo que también hizo Chávez y fue enfático al decir que el republicano “califica a Maduro, de acuerdo al libro de (John) Bolton, como un hombre fuerte y por mucho tiempo dudó reconocer a Juan Guaidó como presidente interino porque lo ve como una persona débil”.

“Por eso Trump se pelea con Europa. Porque cree que son presidentes débiles y le gustan los presidentes fuertes, como el presidente de Turquía, Filipinas, Rusia y Brasil, que son presidentes que no creen en democracia”.

“No es un tema ideológico. Es un tema de cómo se gobierna, como actúa ante los contrincantes, cómo utiliza el sistema democrático contra la propia democracia, a cómo ha pagado solo 750 dólares de impuestos. No es una persona que sea democrática. No es alguien que cree en la democracia. De nuevo, no ha metido preso a la gente porque la democracia americana no permite hacerlo, pero si hubiera la posibilidad, lo haría”, comentó.

¿Invasión a Venezuela?

Movimos el tema para conversar con Scharifker sobre una posible invasión militar a Venezuela. Fue claro: “Eso no va a ocurrir”.

“Y no va a ocurrir porque su propio gobierno (el de Trump) ha dicho que no va a ocurrir. Su estrategia con Venezuela fracasó, ya no tiene más nada que hacer porque su estrategia no funcionó. La pregunta es qué va a seguir intentando si sale reelecto. Si sale reelecto, quisiera que aumentara más la presión o siguiera la presión, pero no lo creo”, señaló.

Si gana Biden, dice el dirigente, igualmente ve muy “difícil” que EEUU invada al país porque, a su juicio, “los estadounidenses no van a arriesgar la vida de sus soldados en Venezuela cuando ni siquiera ha terminado la guerra en el Medio Oriente”.

“Una invasión no va a ocurrir. No solamente por EEUU, sino porque los demás países no van a respaldarla como tal”, fustigó.

Así las cosas, opina que una intervención, sea solicitada por Guaidó o por cualquier otro, Estados Unidos no la quiere, Europa tampoco, así como la región.

“Nadie quiere o va a apoyar una intervención militar y cuando Trump dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, era mentira. Eso no va a ocurrir, es una fantasía que algunos sectores han querido poner como la mejor opción para salir de la dictadura. Esa opción no la veo real en el corto plazo”, indicó.

Basta de endiosar a Trump

Scharifker aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los venezolanos que apoyan a Trump. Dice que no puede seguir endiosándose al magnate, pues es un error que se debió haber aprendido con la llegada del chavismo en 1998.

“A los venezolanos que apoyan a Trump hay que dejar de endiosarlo. Lo que están haciendo algunos venezolanos con Trump es lo mismo que hicieron algunos venezolanos con Chávez. De creer que una persona es el mesías y la única salvación y eso no es verdad. Ni Trump ni Biden son la salvación. Son opciones y personas con sus virtudes y debilidades, pero eso de pintar a Trump como el salvador de la patria es un error garrafal, que debimos haber aprendido del chavismo, y pareciera que no hemos aprendido todavía”, dijo.

Y argumentó que la doctrina chavista “penetró a muchas personas” y ha hecho un “daño impresionante”, pues no es posible que por opinar libremente en las redes, los Venezolanos con Biden sean tildados de una u otra cosa por estar en desacuerdo.

“Ese es el chavismo, que no es solamente ponerse una boina roja. Es ser intolerante a los demás y en esos nos hemos convertido los venezolanos, en grandes intolerantes, en no aceptar opiniones distintas en utilizar etiquetas”, señaló.

“El llamado es bajarle dos a la polarización y la intolerancia porque de eso no ganamos nada”, finalizó.