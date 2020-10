La Unión Europea (UE) descartó este lunes la solicitud de la Alianza Democrática de enviar una misión electoral para observar las parlamentarias de diciembre, pues tal como lo afirmó el bloque hace unas semanas, no hay condiciones para esas elecciones.

Así lo informó una fuente diplomática del grupo a la agencia AFP, que develó que la UE recibió una carta firmada por el diputado José Gregorio Correa, donde se pedía que la misma misión que observará las presidenciales de Bolivia el próximo domingo, sea la misma que vaya a Venezuela en diciembre.

Hace unas semanas, la UE dijo que si no se aplazan al menos seis meses las parlamentarias, no existirían condiciones para enviar una misión de observación electoral.

Dice la fuente diplomática que la política de la UE sobre Venezuela no ha cambiado: “las condiciones no están dadas para que ocurra un proceso electoral libre, justo y democrático, y sin esas condiciones “la UE no puede considerar el envío de una misión de observación electoral”, afirmó.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llegó a enviar a Caracas a dos diplomáticos para tantear posibilidades de acordar un aplazamiento de hasta seis meses en las parlamentarias de diciembre, como mínima condición para que la UE envíe a la misión.