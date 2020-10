El diputado Timoteo Zambrano (Cambiemos-Lara) rechazó que las parlamentarias sean postergadas, como pidió la Unión Europea y aseveró que el cronograma electoral se ha cumplido a la perfección.

Al rendir declaraciones a VTV, Zambrano, secretario general del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano de Venezuela, criticó que la UE haya pedido aplazar la votación legislativa pero esto no garantiza que acompañe el proceso. «No estamos a favor de posponer las elecciones. Los delegados de la UE pidieron aplazar elecciones para que otros factores participen, pero igualmente no aseguran acompañamiento de la UE, porque EEUU controla por lo menos 10 gobiernos. Todas las garantías electorales están bajo la ley constitucional. No estamos de acuerdo con Josep Borrell cuando estableció que las garantías deben cambiarse», afirmó.

Zamrabo consideró que el CNE ha realizado un «trabajo equilibrado». «Reconocemos el trabajo equilibrado que ha venido realizando el CNE, en cuanto al cumplimiento del cronograma electoral 2020. No sé cuáles son las garantías de las que habla el G4. Siempre vamos a querer más garantías, pero en el marco de la ley venezolana y de la negociación entre venezolanos».

«Las auditorías técnicas para los protocolos de certificación, se han venido realizando sin problemas. El cronograma electoral se ha cumplido a la perfección. Se han invitado a más de 150 observadores para estás elecciones parlamentarias del 6D y realicen el acompañamiento», acotó.

Además, sugirió a la Misión Observatoria que se encuentra en Bolivia que asista a Venezuela el 6 de diciembre y precisó que existe 52% de participación proporcional: estamos cónsonos con lo que establece la Constitución.