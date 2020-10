El comisionado/AN de Seguridad, Iván Simonovis, mostró este miércoles evidencia de “negocios ilegales” entre el ruso Boris Ivanov y el “régimen” de Nicolás Maduro.

“Acá evidencia de los negocios ilegales que mantenido el ciudadano Boris Ivanov con el régimen. Estamos siguiendo las trazas del dinero sucio y eso no falla. Todos los involucrados en el asalto al erario público pagarán”, expresó Simonovis en su cuenta Twitter.

Junto al tuit, compartió una foto que dice: “República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas. Caracas, 12 de abril de 2011. Ciudadano Boris Ivanov. Consejero Del Presidente del Directorio de Gazprombank. Su Despacho – Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de extenderle un cordial saludo en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. y a su vez, agradecerle su amable carta S/N recibida el viernes 8 de abril del año en curso. Permítame reiterarle el interés del gobierno venezolano en iniciar conversaciones con la empresa que usted representa, a fin de desarrollar iniciativas en el Banco Binacional Ruso-Venezolano (BBRV) donde ambos somos accionistas”.

“En particular, nos interesa intercambiar opiniones en función de fortalecer y consolidar las oportunidades de crecimiento de las actividades inherentes al BBRV. Por tal motivo, le sugiero la posibilidad de concretar una reunión en la ciudad de Caracas, para tratar estos temas. Una fecha tentativa para dicha reunión podría ser en la primera semana de mayo, sino se podría antes. En espera de su respuesta, y sin otro particular al cual hacer referencia, me despido, no sin antes reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima. Gustavo Hernández Vice-Ministro de Hacienda”, concluye el documento mostrado por Simonovis.

El pasado 8 de octubre, el comisionado señaló en la misma red social que “Rusos, Iraníes, Chinos, Turcos, “empresario” que apoye a los criminales del régimen los pondremos bajo investigación. Ahora Boris Ivanov en el radar. Las investigaciones por desfalco al patrimonio de Venezuela jamás se detendrán”.