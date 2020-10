El secretario general nacional de AD, Henry Ramos Allup respondió este viernes al periodista Vladimir Villegas y negó que él vaya a asumir la presidencia del gobierno interino. Fustigó que «montadores de ollas» de Maduro y «alacranes» hagan eco de esta noticia.

«Recado a los montadores de ollas del régimen y sus apéndices alacranes: en AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista», expresó en Twitter.

A la vez que ordenó «pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá».

Más temprano, Vladimir Villegas informó que según fuente «confiables» dentro de AD y PJ, a partid del 5 de enero de 2021, Ramos Allup asumiría como presidente encargado.

Recado a los montadores de ollas del régimen y sus apéndices alacranes: en AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá.

— Henry Ramos Allup (@hramosallup) October 16, 2020