El secretario general nacional de AD, Henry Ramos Allup, reiteró que si partido no participará en el «fraude» del 6 de diciembre, entre otras razones porque la «la tarjeta fue tomada por un delincuente» que «se vendió por 4 lochas».

Durante la celebración de un acto que contó con la participación de Juan Guaidó y dirigentes de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, Ramos Allup recordó que el Consejo Nacional Electoral fue escogido ilegalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, y que las tarjetas de los principales partidos y sus sedes fueron «asaltadas».

«La gente no va a votar por ninguna estafa. Los adecos no van a votar por esa tarjeta porque saben que esa no es la tarjeta de Acción Democrática, sino de un delincuente que se la vendió al gobierno por cuatro centavos. El gobierno debe estar sacando la cuenta que hizo un pésimo negocio cuando creyó que adquiriendo estiércol podía encarar de esa manera a Acción Democrática. Esas son tarjetas que han comprado, para un fraude en el que si tú ganas, pierdes, y si pierdes, pierdes», sostuvo el también legislador.

Aprovechó para recalcar que Acción Democrática es un partido «participacionista», pero que solo concurrirá a elecciones cuando existan condiciones electorales aceptables.

«Queremos una salida constitucional, pacífica y electoral y por eso seguiremos luchando, porque no queremos que se derrame ni una sola gota de sangre en Venezuela. Yo no voy a criticar a algunos sectores de la oposición que creían que había una mínima posibilidad de lograr la observación de la Unión Europea. Al ver que no hubo esa posibilidad se retiraron, y dijeron que no iban a participar. Malo hubiera sido que a pesar de que es un proceso trucado, hubieran querido participar de todas maneras. Lo que no se puede es actuar estúpidamente diciendo que mientras el régimen exista, mientras alguno de ellos respire, no vamos a participar», apuntó.

También criticó la situación económica y social recordando las gestiones de los gobiernos de la República Civil.

«Hay protestas de los ciudadanos arrechos, indignados, hartos de tanta carencia y el gobierno no resuelve ninguno de los problemas porque no tiene la capacidad para resolverlos».

Finalmente, Ramos Allup prometió que este evento será replicado en el interior del país, incluyendo Amazonas y Apure.

«Vamos a seguir haciendo actos en todo el país, y los vamos a seguir haciendo porque tenemos con qué. Tenemos músculo, tenemos gente, tenemos corazón y tenemos la razón de un mensaje que transmitimos a través de nuestra palabra, que hace eco porque la gente sabe que tenemos razón. Y con esa fuerza que nos da nuestro acervo, nuestro patrimonio, de 79 años de lucha puestos al servicio de las mejores causas venezolanas, vamos a seguir trabajando para recuperar nuestra democracia extraviada», concluyó, en medio de los aplausos de la concurrencia.