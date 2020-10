El defensor de DDHH, Rafael Narváez, cuestionó este viernes cómo Nicolás Maduro puede decretar las navidades cuando en hay luto en el alma por la “terrible situación del país”, donde muchos connacionales han emigrado, otros han fallecido por la covid-19 y muchos más se les han violado sus derechos fundamentales. Agrega que dichas fiestas solo la disfrutarán nuevamente la Fanb, TSJ y demás Poderes Públicos.

“El Estado dice que se decreta navidad desde el 15 de octubre, pero el Estado no tiene autoridad moral para decretar navidad cuando el país está sumergido en el hambre, es víctima de la represión y la violación de DDHH, sufre el colapso de los servicios públicos y una híper inflación que pulverizó el salario el ingreso de los trabajadores”, expresó el director de la ONG Derechos Civiles.

Aseguró Narváez, que el Estado pretende ocultar una crisis con una alegría obligada, cuando hay más de cinco millones de venezolanos que se fueron, separando los hogares, quienes no regresarán a Venezuela porque no hay calidad de vida.

“Cómo va a estar una población feliz por la llegada de la navidad cuando no cuenta con agua y tiene que caminar y cargar tobos para poder abastecerse un poco del líquido, cómo van a estar de ánimo los venezolanos para celebrar cuando tienen que cocinar con leña porque no hay gas y la electricidad falla constantemente; cómo el venezolano va a planificar sus fiesta cuando el salario se pulverizó por la hiperinflación; cómo en definitiva va a sentirse en tiempos de navidad cuando se han producido tantas muertes por la covid-19, incluidas la de muchos médicos y trabajadores de la salud por la precariedad del sistema y porque no se les suministran los implementos de bioseguridad”, se preguntó el profesional del derecho.