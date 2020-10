El comunicador afecto al oficialismo, Miguel Pérez Pirela, aseguró este martes que el debate de la ley antibloqueo aprobada en la ANC demostró que todavía existe “vitalidad” dentro del chavismo.

“La ley antibloqueo creó una discusión necesaria dentro de la izquierda venezolana y demostró que existe vitalidad en el chavismo”, señaló, al tiempo de enfatizar que “necesitamos que se nos hable claramente sobre los objetivos y el tiempo de existencia de la Asamblea Nacional Constituyente”.

A su juicio, Nicolás Maduro es un “buen político” luego de que asumiera las críticas de Luis Britto García, quien destacó la falta de control previo y posterior a la gestión pública.

“Si el Presidente se sintió obligado a escuchar las críticas por la presión existente eso quiere decir que es un buen político”, señaló, entrevistado en Vladimir a la Carta.

Por su parte, Pérez Pirela aseguró que los “grandes problemas económicos” del país “se pueden resolver políticamente” y que en Venezuela hay democracia “pero hay aspectos qué perfeccionar”.

“Los métodos democráticos dentro de una democracia se pueden perfeccionar y crear si no existen”, expresó.

“Si políticamente no nos ponemos de acuerdo, no avanzaremos. Hay una parte de este país que se hace millonaria siendo oposición, no quieren ir a elecciones” agregó.