El diputado Luis Parra (exPJ – Yaracuy), quien se define presidente de la AN, indicó este viernes que la única forma de defender las condiciones electorales para las parlamentarias es votando el 6D, pese a que la UE no ve garantías para realizar el proceso en diciembre.

“¿Quién dijo que si este gobierno lo calificamos de dictadura nos dará garantías para nosotros ganar una elección? Eso no existe, los derechos políticos se defienden como se defiende el derecho a la vida y a la alimentación, que es a través del voto, un derecho consagrado en la Constitución”, señaló.

En este sentido, el parlamentario y candidato a la reelección expresó que no se puede ceder el derecho de elegir las autoridades de nuestro país, y exhortó a que los venezolanos apliquen la misma fórmula del 2015, que consta de la defensa del voto, la construcción de una plataforma de candidatos en todo el país y la motivación de los votantes.

“El camino es a través de la organización, calle y voto. No podemos quedarnos de brazos cruzados y cederle el espacio al gobierno, tenemos que organizarnos y salir a defender nuestro voto para derrotar a los candidatos de Nicolás Maduro”, sentenció.

Por otra parte, el candidato y vocero nacional de la Plataforma Venezuela Unida, Miguel Ponente, aseguró que en Venezuela se debe erradicar la política de odio y confrontación que ha sido promovida por algunos sectores políticos del país.

“Venezuela no puede estar en medio de dos cúpulas, una que hemos confrontado desde hace 20 años y la otra que se vistió de esperanza y lo que hicieron fue terminar de saquear al país. No podemos permitir que sigan utilizando las sanciones como un mecanismo de chantaje para aquellos que no vayan por la misma línea política”, puntualizó Ponente.

Nota de prensa