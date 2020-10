El ministro oficialista de Defensa, Vladimir Padrino López, reiteró este jueves que están dispuestos a defender el territorio fronterizo marítimo. Sus declaraciones llegan un día después de que el Comando Sur de EEUU informó que el destructor de misiles guiados USS William P. Lawrence (DDG 110) clase Arleigh Burke de la Marina estadounidense desafió este miércoles los “excesivos” reclamos marítimos de la administración de Nicolás Maduro en aguas internacionales.

“La Fanb seguirá luchando por la soberanía nacional, estamos dispuestos a defender el territorio fronterizo marítimo. La presencia de un buque de guerra es una actitud imperial, navegando a 15 millas náuticas de las riberas venezolanas es un acto de provocación, es un acto de poca seriedad. Ellos no pueden hacer operaciones militares en nuestro territorio, no vamos a caer en provocaciones. Cada vez que violen nuestros espacios van a recibir una respuesta”, afirmó Padrino López por VTV durante la inauguración de una pista de atletismo de la Universidad Militar Bolivariana.

Asimismo, sostuvo que la ley antibloqueo “le sale al paso a la agresión. Esa ley nos permite maniobrar en medio del bloqueo. Las sanciones causan sufrimiento al pueblo, en medio de una pandemia. A mí no me ha hecho nada las sanciones, ni que me señalen de traficante ni violador de DDHH, el que está sufriendo en realidad es el pueblo venezolano. Partidizar los derechos humanos es un crimen, como negarle al pueblo su derecho al voto”.

El oficialista detalló que “hoy estamos inaugurando la pista de atletismo en la Universidad Militar Bolivariana, esto bajo el marco de la misión negro primero. Esta cancha está certificada internacionalmente, con el objetivo de masificar el deporte. Así como no los enseñó Hugo Chávez. En medio del bloqueo económico, sanciones y pandemia, seguiremos avanzando. El Pdte. Nicolás Maduro sigue luchando por el bienestar de los venezolanos”.

“Además, la Fanb está comprometida con la población en garantizar unas elecciones de paz y seguras este 6 de diciembre. El pueblo puede estar seguro de ello. Y la respuestas que le damos a la comunidad internacional, es que sus dirigentes los elige el pueblo, a través, del mandato de la Carta Magna. Desde la Fanb celebramos cada vez que hay elecciones en el país porque son garantía de estabilidad social y política”, concluyó.