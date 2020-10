El diputado José Manuel Olivares (PJ-La Guaira) aseguró este miércoles que “no es que haya” menos casos de coronavirus en el país, sino que “solo hacen” 500 pruebas PCR al día.

“En Venezuela se están procesando alrededor de 500 PCR al día. No es que haya menos casos, es que no se están haciendo pruebas. Con esto pretenden instalar una falsa normalidad para llevarnos a unas elecciones a costa de la vida de los venezolanos”, aseveró Olivares vía Twitter.

En declaraciones más recientes, el comisionado/AN de Salud, detalló que las cifras del Covid-19 que da Nicolás Maduro “son falsas, la data de letalidad que da el gobierno es de 0,7 cuando en realidad es de 1,15. Jorge mentiras Rodríguez asegura que la cuerva de mortalidad bajo. Eso es falso, tenemos muchos más fallecidos por Covid-19 en Venezuela que lo que asegura el gobierno”.

“El mundo se debate en darle la verdad a quien perdió un familiar por neumonía o cualquier otra patología. Se debe proteger a los médicos que no pueden colocar que un paciente murió por Covid-19, porque se convierte en un perseguido. Debemos dar un paso adelante y estar al tanto con lo que pasa con nuestros médicos, que son ahora un objetivo político decir la cifra real de las muertes de los venezolanos por Covid-19”, denunció.

Olivares agregó que “debemos aprender a vivir con el Covid-19 en Venezuela, no podemos creer que todo está bien y quitarnos las mascarillas. No podemos crean las mentiras del gobierno, que quiere engañarnos para ir a elecciones. Hoy en día solo se están haciendo 500 pruebas de PCR, porque se robaron los reales que fueron dadas para adquirirlas”.

“La vacuna rusa le va a salir más cara a los venezolanos que cualquier otra cosa en el mundo, la vacuna debe estar realmente comprobada, no hacer pruebas aleatorias. No debemos bajar la guardia, el gobierno quiere engañarnos para llevarnos a una farsa electoral, no caigan en su juego. Una vez más las cifras que dan son falsas. Todos debemos cuidarnos”, concluyó.