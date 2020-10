El diputado José Manuel Olivares (PJ-La Guaira) reiteró este miércoles que Maduro miente sobre las cifras de contagios y muertes por coronavirus, para poder realizar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Destacó que 1539 venezolanos han muerto por el letal virus y no 741 como ha dicho la Administración de Maduro.

«Según el régimen Venezuela es un país donde todo está bien. Según las mentiras, la fantasía y la enfermedad por el poder que tiene Jorge Rodríguez, Venezuela venció a la covid-19. El populismo desesperado de Maduro busca acabar con la pandemia y pretende construir una farsa electoral para ir a un fraude sobre el cadáver de médicos y enfermeras», reprochó en una transmisión en Twitter.

Señaló que más de 1539 venezolanos han muerto por covid-19. «A pesar de que mienten a diario sobre el número de pruebas y fallecidos, el monitoreo que hemos hecho en estados de todo el país, del cual tenemos historias de pacientes revela que son 1539 los fallecidos. Venezolanos que ya no están con nosotros, que no podrán ver a sus familias porque perdieron la batalla. Ellos no tuvieron ninguna de las drogas milagrosas del régimen y perdieron su vida acompañada de un miembro del persona de salud», lamentó.

Olivares dijo que hasta ahora han muerto 225 miembros del personal de salud por coronavirus y que solo se han realizado 174 pruebas PCR en todo el país desde que Maduro anunció el 18 de septiembre que realizarían este tipo de pruebas en todos los hospitales.

Además, apuntó que los 3 laboratorios que realizan pruebas en el país solo realizan 500 pruebas diarias y fustigó «Maduro habla del fin de la pandemia cuando en el mundo hay 40 millones de casos y más de un millón de fallecidos. No hay razones médicas, científicas o académicas que permitan interpretar que la enfermedad en Venezuela se comporta de manera distinta».

«La pandemia no se resuelve sola, esto es jugar con la esperanza y el dolor de los venezolanos. Estamos llegando al punto de no hacer más pruebas para disminuir forzadamente una curva».