Bluradio.com.- Durante una entrevista en Mesa Blu y en medio de risas, Piedad Córdoba contó la verdad sobre una supuesta relación sentimental con Hugo Chávez.

Piedad le contestó a los oyentes del programa, quienes estaban impacientes por saber si algún día fue novia de Chávez.

«No, pero no porque no me lo propuso, sino porque yo no quise», confesó Piedad en BLU Radio.

Aprovechando el tema, Vanessa de la Torre le preguntó si en la actualidad tenía novio, a lo que Piedad contestó con un rotundo sí.