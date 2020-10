Nicolás Maduro sostuvo este jueves que se debe “acabar” con funcionarios burócratas y corruptos, en una de las 10 leyes que tienen para llevar a la AN, y además pidió buscar a supuestos infiltrados. No obstante, el pasado 12 de octubre, el economista Francisco Rodríguez dijo que la “mala gestión y la corrupción” del chavismo han sido factores claves en la crisis económica del país.

“Ha sido impresionante la cantidad de gente en la calle por los 7 días de flexibilización, full de gente en la calle del hambre. Somos los únicos que hacemos consulta popular al pueblo y damos respuesta inmediata”, afirmó Maduro por VTV.

Además aseveró que “tenemos 10 leyes que se llevarían a la AN. Una ley para controlar el tema del agua y su servicio. Otra con el mejoramiento del gas en la nación, este año hemos tenido sabotajes, no han explotado dos complejos y las sanciones nos han impedido arreglarlas, pero ahora hay que garantizar la ley del gas. Se debe acabar con los funcionarios burócratas, corruptos, y por eso les pido su ayuda. Se debe buscar a los infiltrados, a los bandidos por medio de la comisión de contraloría”.

“Bolivia le ha dado una lección al mundo, y con votos, por eso con las elecciones del 6D nosotros debemos darle una victoria a la paz y al mundo. El MAS está ganando ampliamente, una gran victoria del pueblo de Bolivia contra el imperio, contra Donald Trump y la oligarquía de la derecha, una gran victoria de la rebeldía”, agregó.

Sobre las parlamentarias, Maduro dijo que el CNE “acaba de anunciar que el 3 de noviembre inicia la campaña hasta el 3 de diciembre, 30 días de campaña electoral, entonces hay que prepararse. Si hubiésemos ganado la AN en 2015, no hubiese esas sanciones criminales. Queramos o no queramos, las parlamentarias son una gran batalla mundial, y esa batalla la vamos a ganar. (…) Algún día le llegará la justicia a Luis Almagro, quien participó en el golpe a Evo Morales que ganó en Bolivia y está demostrado”.

“Caldera hizo una gran pacificación en el país, y hay que reconocerlo, hizo una gran labor. Tengo un pacto unitario de sangre con Chávez, gracias a Ángel Rodríguez conocí a Chávez en persona por primera vez. La AN va a ser el epicentro de la política en el país, no la presidencia. (…) Dicen que Jorge Rodríguez estaba negociando mi salida, será mi salida a la playa, hoy voy a ver su debate presidencial, no sé que pasará en EEUU, pero aquí si sabemos que va a pasar con las parlamentarias”, concluyó.