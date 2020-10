Nicolás Maduro señaló este martes, a 8 años del “golpe de timón”, que quiere recibir cada 15 días propuestas para solventar problemas de agua y luz en la nación, señalamiento que realiza a pesar de las diversas protestas que se han generado en todo el país por fallas en los servicios básicos y a menos de dos meses de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“El compromiso del gobierno debe ser ir a atender los problemas del pueblo, problemas de agua, luz. Quiero recibir cada 15 días propuestas para solventar los problemas de agua y luz. Hay muchas cosas que rectificar. Debemos mejorar cada consejo comunal, cada Clap”, expresó Maduro por VTV.

Asimismo, señaló que la flexibilización “controlada de esta semana ha sido un éxito, mucha gente en la calle pero todo el mundo con tapabocas. Hoy conmemoramos 8 años del golpe de timón. Hoy asumimos un nuevo golpe de timón para rectificar y darle respuestas a las necesidades del pueblo. Se deben construir 200 ciudades comunales. Estamos en el camino de un nuevo modelo con democracia plena y verdadera”.

“Se han inscrito 107 partidos políticos, invito a todos a votar, ustedes tienen opciones diversas. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Yo asumiría todos los consensos que se asumen en la AN, una AN nueva. Voy a plantear que haya una ley comunal que obligue a la AN a consultar a las comunas, al parlamento comunal”, acotó.

En torno al coronavirus y la vacuna, Maduro detalló que “para diciembre y enero llegaría la vacuna china y rusa, y vamos a empezar la vacunación, quiero que las comunas se preparen desde ya. Nosotros vamos a vacunar a toda la población, ya Cuba tiene dos vacunas. Cuba es el único país de América Latina que está haciendo su vacuna”.

“Joe Biden, Donald Trump, ¿quién va a ganar?, no se sabe, gane quien gane, ustedes no entienden a Venezuela, buscan los votos en Florida amenazando a Venezuela. (…) Quiero saludar al gran líder Evo Morales por la victoria del MAS en Bolivia, una victoria que es una lección. La derecha aquí dijo que lo que hicieron en Bolivia deben hacerlo aquí en Venezuela, échale pierna pues Guaidó. Felicitamos a Bolivia que ha dado una lección al imperialismo”, concluyó.