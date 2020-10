Nicolás Maduro denunció este jueves que la plataforma Facebook lo censuró por simplemente explicar como funciona la molécula DR-10 contra el coronavirus, a pesar de la ofensiva de su administración contra periodistas que han mostrado denuncias en su contra o protestas, según detalla el último informe de la SIP.

“Facebook me censura, para acallar la verdad, y eso que ellos no censuran a nadie en el mundo. Explicamos cómo funciona la molécula DR-10 contra el coronavirus de manera científica y viene Facebook y me censura. Nos persiguen de forma criminal hasta por las redes sociales”, afirmó Maduro por VTV.

En ese contexto, detalló que “me han borrado tres de mis publicaciones sobre el coronavirus”, a lo que el reportero de NTN24, Luis Gonzalo Pérez le responde de forma sarcástica en Twitter: “¡Bienvenido al gremio, colega!”.

El pasado 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que las detenciones arbitrarias y la intimidación a los periodistas en Venezuela tienen “un carácter masivo e indiscriminado”.

“Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora”, recoge un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que se celebró de forma virtual, reseñó la agencia Efe.

Además, el reporte destaca que “no hay donde reclamar por esos atropellos porque los organismos oficiales están cerrados”.

El informe también alerta de que los militares y los policías “impiden la libre circulación de los periodistas”, por ello, las unidades móviles y los reporteros son secuestrados o atacados.

“Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud”, destaca el informe de la SIP.

Según el informe, la fuerza pública y los grupos paraestatales tiene como objetivo “crear miedo y zozobra entre los periodistas”.

“Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias” en este 2020, subrayan.