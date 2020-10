La madre del periodista Roland Carreño manifestó la tarde de este martes su preocupación y angustia al no saber dónde se encuentra su hijo, desaparecido desde la mañana del lunes.

«Desde ayer en la mañana no sé nada de él. Toda la información que sé es a través de las redes sociales y como comprenderás eso nos genera una gran confusión y una gran angustia a toda la familia. Roland tiene mamá, tiene hermanas, tiene hijos, tiene una gran familia. Él es el que se encarga de todos nosotros. Todos estamos preocupados, no sabemos nada», dijo la madre al SNTP, bastante afectada.

La señora, quien fue funcionaria del país por más de 20 años, pidió al Alto Gobierno que le permitan hacer una llamada a su hijo para saber que él está bien y así poder transmitírselo a toda la familia.

«Ya no sé que palabras puedo emplear para que me den razones de mi hijo. Yo soy una funcionaria que le ha prestado servicio a mi país por más de 20 años. Si algún funcionario me escucha que por favor le preste un teléfono para que él pueda llamarme y saber de él; saber que está bien, que tiene salud. Yo necesito saber dónde está mi hijo!», sostuvo.

La madre del periodista asegura que su hijo, en estos momentos, no debe estar preocupado por su integridad física, sino por el bienestar de su familia, a lo que la señora dijo:

«Por nosotros tú tranquilo, hijo. Conoces las fortalezas de tu familia. Lo que pasa es que no sabemos de ti, dónde estás. por eso le estoy rogando a las autoridades de este país, que se me diga para yo decirle a toda tu familia, dónde estás y que estás en condiciones de salud, estamos preocupados por tu salud y por tu integridad física», finalizó.