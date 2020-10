La exfiscal general Luisa Ortega Díaz aseveró este martes que no existe una orden de captura en su contra en Colombia, luego de que la revista Política y Poder informó este lunes que había sido emitida una orden de captura en contra de Ortega Díaz por «negarse a comparecer ante la justicia colombiana».

«No existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. ¡No me detendrán!», escribió en Twitter.

Alegó que la Administración de Maduro busca distraer la atención de los graves problemas que existen en el país y «del trabajo que vienen adelantando los organismos internacionales en función de acabar con la violación sistemática de DDHH que sigue ocurriendo en Venezuela».

Este lunes, la Revista Política y Poder de Colombia publicó en Twitter que la Fiscalía 63 de Bogotá, en Colombia emitió orden de captura contra la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Diaz.

#ATENCIÓN NO existe en Colombia ninguna orden de captura o citación en mi contra. Esta es otra mentira montada por el andamiaje comunicacional del régimen criminal que me ataca por lo que hemos logrado en favor de la justicia internacional. No me detendrán! (+HILO)

— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) October 6, 2020