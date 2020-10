El líder opositor Leopoldo López dijo este martes dijo este martes que tras haber salido de Venezuela, tendrá 3 objetivos principales: impulsar y promover elecciones libres, justas y verificables; fortalecer la unidad y seguir denunciando a los responsables de crímenes de lesa humanidad, ante instancias internacionales.

«Todos me preguntan a qué me voy a dedicar, y les respondo, a 3 cosas: a promover e impulsar que en Venezuela se puedan materializar una elección presidencial, libre, justa y verificable. A hacer lo que corresponda para que los responsables de violaciones de DDHH que han ocurrido en el país puedan ser sometidos a la justicia (…) Nos toca llevar todo lo que ha sucedido en el país a instancias internacionales y en especial a la Corte Penal Internacional. Nos dedicaremos a buscar todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo y garantizar la ayuda humanitaria y económica para una de las crisis más profundas que ha visto la región y el mundo», declaró desde España.

López agradeció a la Unión Europea, y a los países aliados que han seguido de cerca la crisis venezolana, y a Juan Guaidó por estar al frente de la AN y del país como presidente encargado. «Agradezco a España, al pueblo de España y al gobierno español por la acogida que le han dado a mi familia y quiero darle las gracias a mi hermano, amigo y a quien hoy lidera la lucha por la libertad de Venezuela, al presidente Juan Guaidó. Agradezco a la UE, a mis hermanos de lucha, representantes de distintos partidos que hacen vida en la AN, quienes han sido víctimas de un modelo equivocado, erróneo, represivo».

«Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije, siempre dije que no saldría pero las circunstancias me obligaron. Pero deben saber que vamos a regresar para liberar al país y construir la mejor Venezuela. Estamos total y absolutamente convencidos de que Venezuela será libre, la lucha no ha sido fácil porque nos hemos enfrentado a una dictadura cada vez más cruel, represora y corrupta».

López indicó que hace unos años nadie reconocía a Venezuela como un país que vive en dictadura, y afirmó que hoy la realidad es otra: Venezuela está destruida, en todos los pueblos hay cola, está descolorida, negocios cerrados, la gente está flaca, aquel pueblo alegre y entusiasta ahora es un pueblo triste por saberse hambriento y por haberse alejado de sus seres queridos.

«El pueblo sufre una dictadura y desde hace años dijimos que había una estructura represora vinculada al narcotráfico. Fueron esas palabras por las que me condenaron a 14 años de cárcel, pero nunca me arrepentí. Maduro sigue representando un sistema corrupto, antidemocrático y represor. Hoy podemos decir claramente que Maduro es un asesino porque ordena matar a hombres como lo hizo con Pipo Rada», fustigó.

De igual forma, refirió a la reunión que sostuvo con el secretario del PSOE, Pedro Sánchez y declaró que fue muy positiva. «Veo en él mucha empatía por la causa de la libertad de Venezuela y por elecciones libres. Tengo la más profunda convicción de que la causa debe ir más allá de las diferencia de partido. Tiene que ser abrazada por cada uno de los partidos, y espero poder reunirme con otros líderes de España».

Asimismo, anunció que ha solicitado a Sánchez la emisión de sanciones a quienes han llevado fortuna a España, producto de la corrupción en Venezuela y su acercamiento con Nicolás Maduro.

«Planteé al presidente Sánchez sanciones europeas para el círculo de violadores a DDHH, torturas y asesinatos, incluidos en informes de la ONU», precisó.

En ese mismo orden de ideas, Leopoldo López desmintió que su salida de Venezuela se haya negociado en el supuesto encuentro entre el funcionario de Estados Unidos, Richard Grenell y Jorge Rodríguez, en México, como reveló la agencia de noticias, Bloomberg.

«Falso. En reunión entre funcionario de EEUU y Jorge Rodríguez no se negoció mi salida. Ni en México ni en Miraflores. Mi salida la articulé yo con las personas que me ayudaron a quienes siempre les agradeceré», afirmó.

Para finalizar la rueda de prensa, Leopoldo López fue consultado sobre la postura del dirigente opositor, Enrique Capriles, quien asomaba la intención de participar en las parlamentarias del 6 de diciembre.

«Estábamos en contra, primero porque sabíamos que no llevaba a nada y no permitía cohesionar a la unidad, pero le damos la bienvenida a Enrique (Capriles) y a todos los que están claro que el 6D es un fraude», finalizó.