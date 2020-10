Ayer en horas de la mañana el coordinador de Prociudadanos Leocenis García acudió a la reunión convocada por la rectora del CNE Indira Alfonzo con los partidos políticos.

Leocenis García al momento de tomar la palabra le expresó a la rectora que «es hora de respetar la Constitución» y además cuestionó la insinuación de dos días de elecciones

«Prociudadanos no valida eso. Quiero decirle, rectora, que nos oponemos a eso”, enfatizó.

Asimismo, indico que «aquí, por acuerdo político, no se puede violar la Constitución, y que el periodo de la Asamblea Nacional vence el 04 de enero, y que suspender las elecciones es violatoria de la Constitución»

El político aprovechó para criticar el video que rueda en redes sociales donde candidatos del Psuv van en un camión de bombonas de gas haciendo proselitismo político, usando recursos del Estado y también repudió el «abuso de poder» del presidente/ANC Nicolás Maduro en VTV promoviendo sus candidatos.

Así, aseguró que no dejará a los venezolanos sin opciones. «Hoy mas que nunca ratificamos nuestra posición de lucha por la libertad de Venezuela», señaló.

«No podemos seguir cayendo en el dilema de participar o no participar en luchar o no luchar. Por eso yo he decidido luchar y seguir escuchando el clamor de la gente mas humilde», añadió.

«Nosotros estamos peleando para que las elecciones sean libres y democráticas para que nuestra gente pueda expresarse de manera pacífica sin violencia y que su voto sea respetado», finalizó.